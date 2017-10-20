В городских электричках Ростова появится Wi-Fi
В ростовских городских электричках появится бесплатный
В ростовских городских электричках появится бесплатный
Оборудование для него поставят в головных вагонах, сейчас ведутся переговоры с провайдерами, которым интересен этот проект. Сроки запуска в настоящее время не названы.
Помимо этого, в перспективе пассажиры городской электрички смогут оплачивать проезд транспортными картами «Простор» от «Агентства развития платежных систем», которые сейчас действуют в ростовских автобусах, трамваях и троллейбусах.
«Единый проездной документ безналичной оплаты для электричек и автобусов пока не введен, поскольку компьютерные программы СКППК технически не совпадают с обеспечением “Агентства развития платежных систем”. Сейчас работа в этом направлении ведется», — добавил Станислав Канька.
Напомним, с июня пассажиры ростовской «Городской электрички» получили право бесплатно провозить один велосипед в пределах ростовской агломерации на направлениях «Ростов-Хапры», «Ростов-Батайск», «Ростов-Кизитеринка» в тамбуре вагонов.
Проект «Городская электричка» начал работу в марте прошлого года. В прошлом году объем перевозок составил 41,4 тыс. человек, а за первые пять месяцев 2017 г. — 38,6 тыс. человек.