Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: главная слабость Путина — на американских берегах
Путин предложил россиянам платить за медицину
Ургант снял пародию на ролик Собчак о выдвижении в президенты
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
11:50 (мск), источник: Деловое сообщество

В городских электричках Ростова появится Wi-Fi

В ростовских городских электричках появится бесплатный Wi-Fi, рассказал начальник отдела по работе с органами власти СКЖД Станислав Канька.

Оборудование для него поставят в головных вагонах, сейчас ведутся переговоры с провайдерами, которым интересен этот проект. Сроки запуска в настоящее время не названы.

Помимо этого, в перспективе пассажиры городской электрички смогут оплачивать проезд транспортными картами «Простор» от «Агентства развития платежных систем», которые сейчас действуют в ростовских автобусах, трамваях и троллейбусах.

«Единый проездной документ безналичной оплаты для электричек и автобусов пока не введен, поскольку компьютерные программы СКППК технически не совпадают с обеспечением “Агентства развития платежных систем”. Сейчас работа в этом направлении ведется», — добавил Станислав Канька.

Напомним, с июня пассажиры ростовской «Городской электрички» получили право бесплатно провозить один велосипед в пределах ростовской агломерации на направлениях «Ростов-Хапры», «Ростов-Батайск», «Ростов-Кизитеринка» в тамбуре вагонов.

Проект «Городская электричка» начал работу в марте прошлого года. В прошлом году объем перевозок составил 41,4 тыс. человек, а за первые пять месяцев 2017 г. — 38,6 тыс. человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новым гендиректором ФК «Ростов» назначен Константин Волосов
Что делать, если эвакуировали автомобиль в Ростове?
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки
Мединский лично приехал на заседание ВАК по своей диссертации
Спорт
«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Лиге Европы После трех матчей группового раунда Лиги Европы «Локомотив» занимает первое место в группе F, набрав пять очков
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь