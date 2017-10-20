Движение транспорта на пересечении Московского шоссе, улиц Луначарского и Гагарина в Самаре будет ограничено до 21 октября

Источник: AP 2017

Как сообщается на сайте правительства Самарской области, движение на данных участках будет ограничено в связи с укладкой заключительного слоя асфальтобетонной смеси.

Ранее сообщалось, что 16 октября Южный мост в Самаре был полностью открыт для движения.

Напомним, что ремонт моста стартовал еще 12 апреля — были капитально отремонтированы проезжая часть, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения, обустроены лестничные сходы, заменена система освещения. Кроме этого были и укреплены несущие конструкции.