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10:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение транспорта на пересечении Московского шоссе, улиц Луначарского и Гагарина в Самаре будет ограничено до 21 октября

20 октября с 20:00 до 05:00 21 октября движение по кольцу на пересечении Московского шоссе, улиц Луначарского и Гагарина будет ограничено.

Источник: AP 2017

Как сообщается на сайте правительства Самарской области, движение на данных участках будет ограничено в связи с укладкой заключительного слоя асфальтобетонной смеси.

Ранее сообщалось, что 16 октября Южный мост в Самаре был полностью открыт для движения.

Напомним, что ремонт моста стартовал еще 12 апреля — были капитально отремонтированы проезжая часть, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения, обустроены лестничные сходы, заменена система освещения. Кроме этого были и укреплены несущие конструкции.

Изначально планировалось провести все работы за 21 месяц, но строители уложились за полгода.

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