Что делала Первая Леди Молдовы в Конгазе

Источник: Noi.md

«Первая леди» Молдовы Галина Додон в четверг приняла участие в показе национальной гагаузской одежды в гостиничном комплексе села Конгаз.

Гостям продемонстрировали более 30 моделей нарядов, которые носили женщины из гагаузских селений 100 лет назад. Супруга президента выразила благодарность за показ башкану Ирине Влах, пообещав привозить «в Конгаз гостей и знакомить их с колоритом автономии, особенностями культуры гагаузов».

По словам башкана, «гагаузы трепетно относятся к национальным костюмам, по которым можно проследить историю края, историю эпохи».