Отрицательные температуры зафиксированы в Москве впервые с начала осени
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — У поверхности земли в столице в первый раз с начала осеннего сезона зафиксирован «минус», сообщает портал «Метеоновости».
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — У поверхности земли в столице в первый раз с начала осеннего сезона зафиксирован «минус», сообщает портал «Метеоновости».
В районе Бутово в ночь на пятницу воздух остыл до минус 1 градуса, говорится в сообщении.
Кроме того, температура минус 1,4 градуса наблюдалась на 24-м км МКАД.
В Московской области отрицательные значения температуры уже были в сентябре, напоминает портал.