Отрицательные температуры зафиксированы в Москве впервые с начала осени

Отрицательные температуры зафиксированы в Москве впервые с начала осени

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — У поверхности земли в столице в первый раз с начала осеннего сезона зафиксирован «минус», сообщает портал «Метеоновости».