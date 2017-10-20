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11:46 (мск), источник: Интерфакс

Отрицательные температуры зафиксированы в Москве впервые с начала осени

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — У поверхности земли в столице в первый раз с начала осеннего сезона зафиксирован «минус», сообщает портал «Метеоновости».

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В районе Бутово в ночь на пятницу воздух остыл до минус 1 градуса, говорится в сообщении.

Кроме того, температура минус 1,4 градуса наблюдалась на 24-м км МКАД.

В Московской области отрицательные значения температуры уже были в сентябре, напоминает портал.

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