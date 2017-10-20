Эвакуация памятника. Истребитель МИГ-23 установили на новом месте в Иркутске

Источник: Вести Иркутск

По улицам самолет возили, но явно не на показ. Миг-23 появился на оживленном перекрестке городка бывшего ИВВАИУ в вечерний час. Когда сотни людей возвращались с работы домой. И стали свидетелями того, как истребитель менял место дислокации.

— Я вышла на балкон к маме, и она сказала, что здесь самолет. Здесь проехал серьезный самолет. Его вёз трактор. Они делали все аккуратно. И осторожно все было, — говорит жительница Иркутска Софья Склярова.

Работа по транспортивровке прошла действительно ювелирная. Нельзя было зацепить припаркованные автомобили и жилые дома. Чтобы поставить самолет на новое место, пришлось даже разобрать бетонный забор. Буксировали истребитель с помощью тяжелой техники восемь часов.

— Обратили внимание, когда пришли, вот здесь заметно, что пытались спилить крыло, чтобы его стащить.

Истребитель с 1994-го года возвышался у первого учебного корпуса ИВВАИУ. Когда военные покинули территорию училища, за монументом перестали следить. В итоге испытание временем и вандалами ни самолет, ни его постамент не прошел.

— Постамент был наполовину развален. И самолет, мы не понимали, в каком состоянии находится. Он мог развалиться в каждую секунду. Мы сделали огромную насыпь, на насыпь его сбросили и дальше потихоньку начали выкатывать, — говорит советник мэра Иркутска по молодёжной политике Иван Смолкин.

Легендарный МИГ теперь в музее боевой техники иркутского центра патриотической подготовки. Истребитель будут восстанавливать. Согласились помочь в этом и офицеры, которые работали в ИВВАИУ. Да и опыт реставрации военной техники уже есть.