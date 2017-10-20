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11:44 (мск), источник: Вести Иркутск

Эвакуация памятника. Истребитель МИГ-23 установили на новом месте в Иркутске

Истребитель от здания бывшего авиационного училища в Иркутске пришлось буквально эвакуировать. Время и вандалы его не пощадили. В социальных сетях для старого Миг-23 вчера настал звездный час.

Источник: Вести Иркутск

По улицам самолет возили, но явно не на показ. Миг-23 появился на оживленном перекрестке городка бывшего ИВВАИУ в вечерний час. Когда сотни людей возвращались с работы домой. И стали свидетелями того, как истребитель менял место дислокации.

— Я вышла на балкон к маме, и она сказала, что здесь самолет. Здесь проехал серьезный самолет. Его вёз трактор. Они делали все аккуратно. И осторожно все было, — говорит жительница Иркутска Софья Склярова.

Работа по транспортивровке прошла действительно ювелирная. Нельзя было зацепить припаркованные автомобили и жилые дома. Чтобы поставить самолет на новое место, пришлось даже разобрать бетонный забор. Буксировали истребитель с помощью тяжелой техники восемь часов.

— Обратили внимание, когда пришли, вот здесь заметно, что пытались спилить крыло, чтобы его стащить.

Истребитель с 1994-го года возвышался у первого учебного корпуса ИВВАИУ. Когда военные покинули территорию училища, за монументом перестали следить. В итоге испытание временем и вандалами ни самолет, ни его постамент не прошел.

— Постамент был наполовину развален. И самолет, мы не понимали, в каком состоянии находится. Он мог развалиться в каждую секунду. Мы сделали огромную насыпь, на насыпь его сбросили и дальше потихоньку начали выкатывать, — говорит советник мэра Иркутска по молодёжной политике Иван Смолкин.

Легендарный МИГ теперь в музее боевой техники иркутского центра патриотической подготовки. Истребитель будут восстанавливать. Согласились помочь в этом и офицеры, которые работали в ИВВАИУ. Да и опыт реставрации военной техники уже есть.

Первым экспонатом музея военной техники стал этот бронетранспортер. Удивительно, но его нашли в одном из микрорайонов Иркутска. Жители использовали технику как контейнер для мусора — через открытые люки закидывали внутрь отходы. Закончить восстановление истребителя планируют к 4-му ноября. В этот день в патриотическом центре пройдет посвящение в юные армейцы.

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