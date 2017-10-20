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13:40 (мск), источник: ivbg.ru

Реставрация купола башни Святого Олафа в Выборгском замке завершена

Ремонтно-реставрационные работы в Выборгском замке всё ещё продолжаются, но обновлённый купол уже может предстать перед жителями и гостями Выборга во всей красе, сообщает пресс-служба администрации региона.

В процессе реставрации была произведена заменена покрытия купола, установлены новые окна, отреставрированы легендарный флагшток башни XIX века, а также металлическая стропильная система.

Источник: ivbg.ru

Модернизации подверглась и смотровая площадка: бетонную плиту заменили на перфорированный металлический настил, что позволило существенно облегчить конструкцию и увеличить ширину смотровой площадки.

В настоящее время реставрация продолжается — были произведены расчистка фасадов и вычинка кирпичной и валунной кладки.

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