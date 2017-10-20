Реставрация купола башни Святого Олафа в Выборгском замке завершена

В процессе реставрации была произведена заменена покрытия купола, установлены новые окна, отреставрированы легендарный флагшток башни XIX века, а также металлическая стропильная система.
Модернизации подверглась и смотровая площадка: бетонную плиту заменили на перфорированный металлический настил, что позволило существенно облегчить конструкцию и увеличить ширину смотровой площадки.
В настоящее время реставрация продолжается — были произведены расчистка фасадов и вычинка кирпичной и валунной кладки.