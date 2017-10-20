National Geographic определяет лучшего фотографа природы
Яркие фотографии участников конкурса.
Яркие фотографии участников конкурса.
Ежегодный конкурс National Geographic Nature Photographer of the Year Contest принимает работы от фотографов со всего мира. Снимки соревнуются в четырёх категориях: «Живая природа», «Пейзажи», «Аэрофотоснимки» и «Подводная фотография».
Нетронутые воды острова Сипадан, Малайзия.
Я фотографировал весь август и сентябрь в заповеднике Масаи-Мара. Там обитают миллионы животных. В то сентябрьское утро дикий зверь удачно пересекал восходящее солнце. Это был один из самых красивых восходов, которые я видел до сих пор.
Свальбард, норвежский ледокол.
Архипелаг Хардинес-де-ла-Рейна, Куба.
Острорылый крокодил появился из ила неожиданно, почти накрыв собой мою подводную установку. Я старался быть спокойным, так как был в безопасности за камерой. Но это была напряженная встреча! Мутная вода добавляет драматичности этому образу.
Остров Бонавентюр, Квебек.
После долгого перелета в Канаду я, наконец, добрался до острова Бонавентюр. И там застал более 54 000 размножающихся пар северных олуш. Если пройти вглубь острова, то через 4 км начинаешь слышать крики этих морских птиц, даже чувствуешь особый запах. Из-за хорошей погоды казалось, что птицы были в облаках.
Остров
Бимини, Багамские острова.
Конго.
Озеро Керкини, Греция.
Река Холмс, Канада.
Когда мы пролетали над красивой рекой Холмс, ледниковые воды хорошо контрастировали с лесом. Река была более синей из-за таяния льда.
Камокуна, Гавайи.
Озеро Натрон, Танзания.
Гора Эванс, Колорадо, США.
Вессельтофт, Швеция.
Десяток подростков проверили свою выдержку в холодных водах реки и неплохо провели выходные!
Болото Ценас, Латвия.
Победитель конкурса получит $7500 и возможность опубликовать свои снимки в журнале National Geographic. Приз лидеров в других категориях $2500. Фотографии на участие можно отправить до 17 ноября.