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14:34 (мск)

National Geographic определяет лучшего фотографа природы

Яркие фотографии участников конкурса.

Ежегодный конкурс National Geographic Nature Photographer of the Year Contest принимает работы от фотографов со всего мира. Снимки соревнуются в четырёх категориях: «Живая природа», «Пейзажи», «Аэрофотоснимки» и «Подводная фотография».

Нетронутые воды острова Сипадан, Малайзия.

«Не приближайтесь». Рыбка «Немо» в окружении яркого и высокотоксичного анемона | Источник: Marc Hornig

Масаи-Мара — заповедник на юго-западе Кении.

«Восход в Масаи-Мара» | Источник: Jay Ruan
Я фотографировал весь август и сентябрь в заповеднике Масаи-Мара. Там обитают миллионы животных. В то сентябрьское утро дикий зверь удачно пересекал восходящее солнце. Это был один из самых красивых восходов, которые я видел до сих пор.
Jay Ruan
Фотограф

Свальбард, норвежский ледокол.

«На охоте». Белый медведь пытается учуять запах тюленя | Источник: Daisy Gilardini

Архипелаг Хардинес-де-ла-Рейна, Куба.

«Улыбка на камеру» | Источник: Gary Peart
Острорылый крокодил появился из ила неожиданно, почти накрыв собой мою подводную установку. Я старался быть спокойным, так как был в безопасности за камерой. Но это была напряженная встреча! Мутная вода добавляет драматичности этому образу.
Gary Peart
Фотограф

Остров Бонавентюр, Квебек.

«К облакам» | Источник: Damilice Mansur
После долгого перелета в Канаду я, наконец, добрался до острова Бонавентюр. И там застал более 54 000 размножающихся пар северных олуш. Если пройти вглубь острова, то через 4 км начинаешь слышать крики этих морских птиц, даже чувствуешь особый запах. Из-за хорошей погоды казалось, что птицы были в облаках.
Damilice Mansur
Фотограф

Остров Мачайас-Сил в заливе Мэй.

«Атлантический тупик» | Источник: Harry Collins

Бимини, Багамские острова.

«Усатая акула-нянька в Бимини» | Источник: Christian Vizl

Конго.

«Новая семья». Новая мама Каньюранка защищает своих детей | Источник: Shannon Hinson-Witz

Озеро Керкини, Греция.

«Поверните налево!» | Источник: Ruzdi Ekenheim

Река Холмс, Канада.

«Над ледниковыми водами» | Источник: Shane Kalyn
Когда мы пролетали над красивой рекой Холмс, ледниковые воды хорошо контрастировали с лесом. Река была более синей из-за таяния льда.
Shane Kalyn
Фотограф

Камокуна, Гавайи.

«Камокуна в океане» | Источник: Grant Kaye

Озеро Натрон, Танзания.

«Над озером» | Источник: Phillip Chang

Гора Эванс, Колорадо, США.

«Всегда поместится ещё один» | Источник: Eivor Kuchta

Вессельтофт, Швеция.

«Преодоление» | Источник: Anders Andersson
Десяток подростков проверили свою выдержку в холодных водах реки и неплохо провели выходные!
Anders Andersson
Фотограф

Болото Ценас, Латвия.

«Новые континенты» | Источник: Dragos Pirvulescu

Победитель конкурса получит $7500 и возможность опубликовать свои снимки в журнале National Geographic. Приз лидеров в других категориях $2500. Фотографии на участие можно отправить до 17 ноября.

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