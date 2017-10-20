National Geographic определяет лучшего фотографа природы

Я фотографировал весь август и сентябрь в заповеднике Масаи-Мара. Там обитают миллионы животных. В то сентябрьское утро дикий зверь удачно пересекал восходящее солнце. Это был один из самых красивых восходов, которые я видел до сих пор.

Jay Ruan Фотограф