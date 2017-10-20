Мединский пришел на заседание президиума ВАК по поводу его диссертации
Окончательное решение по поводу ученой степени министра культуры останется за Минобрнауки.
Окончательное решение по поводу ученой степени министра культуры останется за Минобрнауки.
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Министр культуры РФ Владимир Мединский приехал на заседание президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ, который рассмотрит заявление о лишении его ученой степени доктора исторических наук.
Как сообщает корреспондент «Интерфакса», министр присутствует на заседании в здании Минобрнауки на Люсиновской улице в Москве. Заседание президиума закрыто для представителей прессы.
Окончательное решение на основе этой рекомендации вынесет Минобрнауки, оформив его приказом министерства.
В начале октября экспертный совет ВАК поддержал заявление сетевого сообщества «Диссернет» о лишении министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук,.
Мединский в 2011 году защитил докторскую диссертацию по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков». В ней он писал о попытках иностранцев исказить исторические факты. Критика в адрес работы звучала в марте и апреле 2012 года, еще до назначения В. Мединского министром культуры, однако широкого общественного резонанса не получила.
Весной 2016 года доктор исторических наук, профессор Рязанского госуниверситета Вячеслав Козляков и доктор исторических наук, профессор РГГУ Константин Ерусалимский, а также получивший степень PhD во Флоренции филолог Иван Бабицкий, связанный с сетевым сообществом «Диссернет», официально подали претензии к работе Мединского в Минобрнауки.
Текст их заявления был размещен на сайте «Диссернета», в нем заявители обвинили автора диссертации в некорректных заимствованиях, фактических ошибках, проблемах с методологией и нарушениях в процессе подготовки работы к защите. Мединский с претензиями не согласился и счел их несостоятельными. Он также неоднократно заявлял, что связывает заявления оппонентов с попыткой пиара.