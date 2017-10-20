Мединский пришел на заседание президиума ВАК по поводу его диссертации

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Министр культуры РФ Владимир Мединский приехал на заседание президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ, который рассмотрит заявление о лишении его ученой степени доктора исторических наук.

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», министр присутствует на заседании в здании Минобрнауки на Люсиновской улице в Москве. Заседание президиума закрыто для представителей прессы.

Как сообщалось, президиум примет решение о том, какую именно рекомендацию ВАК отправит в Минобрнауки: отвергнуть претензии заявителей из сетевого сообщества «Диссернет» к работе министра культуры или, наоборот, согласиться с доводами заявителей и рекомендовать лишить Мединского докторской степени.

Окончательное решение на основе этой рекомендации вынесет Минобрнауки, оформив его приказом министерства.

В начале октября экспертный совет ВАК поддержал заявление сетевого сообщества «Диссернет» о лишении министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук,.

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Мединский в 2011 году защитил докторскую диссертацию по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков». В ней он писал о попытках иностранцев исказить исторические факты. Критика в адрес работы звучала в марте и апреле 2012 года, еще до назначения В. Мединского министром культуры, однако широкого общественного резонанса не получила.

Весной 2016 года доктор исторических наук, профессор Рязанского госуниверситета Вячеслав Козляков и доктор исторических наук, профессор РГГУ Константин Ерусалимский, а также получивший степень PhD во Флоренции филолог Иван Бабицкий, связанный с сетевым сообществом «Диссернет», официально подали претензии к работе Мединского в Минобрнауки.