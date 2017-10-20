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12:03 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики не исключают снег на следующей неделе в Беларуси

Антициклон с центром над территорией Финляндии принесет в Беларусь похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 94% 765 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Понижение температуры воздуха вплоть до нуля градусов обещают синоптики на следующей неделе, сообщили в Гидромете.

На выходных погоду в стране обусловит холодная периферия антициклона, центр которого будет смещаться с Финляндии, только на юго-западе Беларуси будет относительно тепло.

«21 октября ночью кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью будет плюс 2 — 4 °C, максимальная днем +4..+10°С, максимальная днем +4..+9°С, максимальная днем +4..+13°С», — сообщили Sputnik в пятницу в Гидромете.

В воскресенье также местами ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман, сказали синоптики.

По их словам, температура воздуха минимальная ночью составит от минус 3 °C до плюс 3 °C, максимальная днем +4..+ максимальная днем +4..+7°С, максимальная днем +4..+13°С.

Также синоптики не исключают дальнейшего похолодания, в понедельник днем не выше четырех градусов тепла, а в среду не исключено, что температура днем понизится до нуля градусов, может выпасть первый снег.

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