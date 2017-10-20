СМИ узнали о владениях нового президента Кыргызстана

Источник: Tengrinews

Так, в 2013 году Сооронбай Жээнбеков был полномочным представителем правительства (губернатором) в Ошской области. За отчетный период он заработал на своей должности 483 тысячи сомов. Будущий глава государства владел несколькими земельными участками, общая площадь которых составляет 57 гектаров. В его собственности еще был указан трактор МТЗ-80. Родственники Сооронбая Шариповича заработали в 2013 году 4,6 миллиона сомов от продажи крупного и мелкого рогатого скота, отмечает издание. В 2014 году Сооронбай Жээнбеков занимал две должности — был полпредом в Ошской области, а с декабря стал премьер-министром. В тот год он заработал 551 тысячу сомов. Из движимого имущества у Сооронбая Жээнбекова был лишь трактор МТЗ-80, который он в 2013 году передал в доверительное управление.

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По данным агентства, в собственности у близких родственников было 26,6 гектара земли и пастбище площадью 66,6 гектара. В 2015 году Сооронбай Жээнбеков заработал 476,9 тысячи сомов. В его собственности числятся земельный участок площадью восемь соток, два сельхозугодья площадью 1,54 и 1,05 гектара, три земельных участка сельхозназначения (21,5, 18,73, 6,72 гектара) и два участка с многолетними насаждениями (17 и 40 гектаров). Помимо этого, без пяти минут президент страны владеет домами площадью 160 и 60 квадратных метров. Во владении родственников теперь уже бывшего премьер-министра — земельный участок площадью десять гектаров и сельхозугодья в 16,6 гектара и 50 гектаров, а также дом площадью 64 квадратных метра. Заработали родственники экс-главы кабмина в совокупности 3,6 миллиона сомов, говорится в статье. В 2016 году у будущего главы государства стало значительно меньше земель. Зато выросли доходы и увеличилось число яблонь и тополей.