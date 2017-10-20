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11:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дмитрий Федечкин: «С работы я езжу домой на маршрутке»

Дмитрий Федечкин: «С работы я езжу домой на маршрутке».

Пресс-секретарь губернатора Бориса Дубровского уверяет в том, что не видит проблем с общественным транспортом в Челябинске. Даже «сэлфи» пообещал сделать из салона автобуса.

Что, по его мнению, должно сподвигнуть горожан отказаться от личных автомобилей? Почему во время удушающего смога и запаха фекалий в Челябинске глава региона хранил молчание? Какие шаги предлагают власти для изменения обстановки в городе? Почему Дмитрий Федечкин не находит положительной идею обвешать трубы промышленных предприятий датчиками выхлопов?

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответы на эти и другие вопросы — сегодня, в большом интервью на телеканале «Россия 24» в 19:00.

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