Дмитрий Федечкин: «С работы я езжу домой на маршрутке».

Пресс-секретарь губернатора Бориса Дубровского уверяет в том, что не видит проблем с общественным транспортом в Челябинске. Даже «сэлфи» пообещал сделать из салона автобуса.

Что, по его мнению, должно сподвигнуть горожан отказаться от личных автомобилей? Почему во время удушающего смога и запаха фекалий в Челябинске глава региона хранил молчание? Какие шаги предлагают власти для изменения обстановки в городе? Почему Дмитрий Федечкин не находит положительной идею обвешать трубы промышленных предприятий датчиками выхлопов?

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