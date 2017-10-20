Дмитрий Федечкин: «С работы я езжу домой на маршрутке»
Дмитрий Федечкин: «С работы я езжу домой на маршрутке».
Дмитрий Федечкин: «С работы я езжу домой на маршрутке».
Что, по его мнению, должно сподвигнуть горожан отказаться от личных автомобилей? Почему во время удушающего смога и запаха фекалий в Челябинске глава региона хранил молчание? Какие шаги предлагают власти для изменения обстановки в городе? Почему Дмитрий Федечкин не находит положительной идею обвешать трубы промышленных предприятий датчиками выхлопов?
Ответы на эти и другие вопросы — сегодня, в большом интервью на телеканале «Россия 24» в 19:00.