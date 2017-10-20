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12:10 (мск), источник: Новый Калининград

Поляки предупреждают о трудностях при пересечении границы в Гжехотках

На международном автомобильном пункте пропуска в Гжехотках могут возникнуть затруднения в движении транспорта, пересекающего границу. Об этом сообщает Braniewo.wm.pl.

Источник: Новый Калининград

Речь о направлении движения в сторону России. Для ремонтных работ на МПП перекрыты две полосы с польской стороны. Отмечается, что грузовые машины будут отправлены на полосы, предназначенные для легковых авто. На полосы для грузовиков они будут возвращаться «на последнем КПП польской границы».

Ремонт продлится до 13 ноября.

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