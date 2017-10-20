Поляки предупреждают о трудностях при пересечении границы в Гжехотках

Речь о направлении движения в сторону России. Для ремонтных работ на МПП перекрыты две полосы с польской стороны. Отмечается, что грузовые машины будут отправлены на полосы, предназначенные для легковых авто. На полосы для грузовиков они будут возвращаться «на последнем КПП польской границы».