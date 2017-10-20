В Покровском построят новую школу за 850 млн рублей
Объект планируют сдать к концу следующего года.
Объект планируют сдать к концу следующего года.
В микрорайоне Покровский в следующем году появится новая школа на 1280 мест. Из краевого бюджета на строительство планируют выделить 845,8 млн рублей.
Как рассказали в региональном правительстве, новое образовательное учреждение возведут по типовому проекту, аналогичному школе в 6-м микрорайоне жилого комплекса «Иннокентьевский».
«В этом учебном году в 153-й школе, которая находится в микрорайоне Покровский, было создано рекордное количество первых классов — 15. Безусловно, этот микрорайон нуждается в новом современном общеобразовательном учреждении. Срок сдачи объекта в эксплуатацию намечен на конец 2018 года. На сегодняшний день управление капитального строительства города заканчивает составление технического задания, чтобы уже в этом году провести торги, определить подрядчика и начать строительство новой школы, — рассказала и.о. министра образования Светлана Маковская.
На прилегающей к зданию территории разместятся площадка для подвижных игр, футбольное поле и участок для занятий гимнастикой. По периметру школы установят легкое металлическое ограждение.