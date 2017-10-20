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12:08 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия советует омичам срочно сменить шины из-за резкого похолодания

Департамент общественной безопасности омской мэрии предупреждает омичей об ухудшении погоды в выходные.

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Источник: AP 2017

Ожидается, что ночная температура 21 и 22 октября упадут до -6 градусов, будут идти дождь и мокрый снег, из-за чего возможен гололед.

Чтобы избежать аварий, в департаменте посоветовали оперативно заменить летние шины на зимние, быть внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.

Если же экстренная ситуация все-таки возникла, необходимо обратиться в дежурно-диспетчерскую службу города по круглосуточному номеру: 78−78−78.

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