Мэрия советует омичам срочно сменить шины из-за резкого похолодания

Источник: AP 2017

Ожидается, что ночная температура 21 и 22 октября упадут до -6 градусов, будут идти дождь и мокрый снег, из-за чего возможен гололед.

Чтобы избежать аварий, в департаменте посоветовали оперативно заменить летние шины на зимние, быть внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.