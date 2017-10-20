Мэрия советует омичам срочно сменить шины из-за резкого похолодания
Департамент общественной безопасности омской мэрии предупреждает омичей об ухудшении погоды в выходные.
Департамент общественной безопасности омской мэрии предупреждает омичей об ухудшении погоды в выходные.
Ожидается, что ночная температура 21 и 22 октября упадут до -6 градусов, будут идти дождь и мокрый снег,
Чтобы избежать аварий, в департаменте посоветовали оперативно заменить летние шины на зимние, быть внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость.
Если же экстренная ситуация