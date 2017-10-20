Все дети из челнинского бэби-бокса обрели родителей

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, первого ребенка обнаружили 27 января текущего года в единственном в республике бэби-боксе при КДМЦ. Найденыш оказалась девочкой, она была завернута в теплое одеяло, внутри которого находилась записка о прививках. На тот момент ребенку не было даже месяца. Девочку назвали Машей, сейчас она живет в приемной семье.

Второй случай был едва ли не криминальным — месячного младенца возле мусорной площадки КДМЦ обнаружила 25 апреля молодая пара. Ребенка они передали в приемный покой медицинского центра. По данному факту челнинским подразделением СУ СК РФ по РТ было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Практически сразу же мать младенца начали разыскивать. Розыск длился довольно долго, в итоге челнинские оперативники нашли 32-летнюю женщину, подкинувшую ребенка.

Выяснилось, что она живет в Заинске. У нее уже есть двое детей, один из которых инвалид. По словам женщины, третьего ребенка она родила по медицинским показаниям. Поскольку аборт мог нанести ее здоровью серьезный ущерб. Однако воспитывать и содержать малыша, по собственному признанию, она была не в состоянии. Поэтому женщина целенаправленно поехала в Челны, чтобы оставить грудничка в бэби-боксе. Но заблудилась в медгородке и не смогла найти месторасположение «камеры хранения». Из-за чего оставила младенца там, где его могли бы заметить.

Сейчас девочка уже передана в приемную семью, процесс по ее удочерению полностью завершен.