Все дети из челнинского бэби-бокса обрели родителей
(Набережные Челны, 20 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Дети из челнинского
(Набережные Челны, 20 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Дети из челнинского
Напомним, первого ребенка обнаружили 27 января текущего года в единственном в республике
Второй случай был едва ли не криминальным — месячного младенца возле мусорной площадки КДМЦ обнаружила 25 апреля молодая пара. Ребенка они передали в приемный покой медицинского центра. По данному факту челнинским подразделением СУ СК РФ по РТ было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
Практически сразу же мать младенца начали разыскивать. Розыск длился довольно долго, в итоге челнинские оперативники нашли 32-летнюю женщину, подкинувшую ребенка.
Выяснилось, что она живет в Заинске. У нее уже есть двое детей, один из которых инвалид. По словам женщины, третьего ребенка она родила по медицинским показаниям. Поскольку аборт мог нанести ее здоровью серьезный ущерб. Однако воспитывать и содержать малыша, по собственному признанию, она была не в состоянии. Поэтому женщина целенаправленно поехала в Челны, чтобы оставить грудничка в
Сейчас девочка уже передана в приемную семью, процесс по ее удочерению полностью завершен.
Третий ребенок, которого положили в