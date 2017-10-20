На благотворительной ярмарке в Казани пристроят в «добрые руки» 35 кошек
(Город Казань KZN.RU, 20 октября). 29 октября в Казани состоится пятая благотворительная
(Город Казань KZN.RU, 20 октября). 29 октября в Казани состоится пятая благотворительная
В программе выставки — выступления фелинолога (специалиста по домашним кошкам), консультации ветеринарного врача, представителей компаний, производящих кошачий корм. Помимо этого будут работать детские аниматоры, проходить
Выставка пройдет в Национальном музее РТ с 11.00 до 16.00, сообщают организаторы.