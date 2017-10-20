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16:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На благотворительной ярмарке в Казани пристроят в «добрые руки» 35 кошек

(Город Казань KZN.RU, 20 октября). 29 октября в Казани состоится пятая благотворительная акция-выставка кошек «Дорога домой», организованная Нацмузеем РТ совместно с республиканской молодежной благотворительной общественной организацией «ЗооЗабота».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Акция-выставка «Дорога домой» традиционно собирает огромное число желающих подарить кошкам дом. За предыдущие мероприятия было пристроено в семьи около 70 животных. Все кошки привиты, стерилизованы и социализированы. На выставке проводится ветеринарный контроль.

В программе выставки — выступления фелинолога (специалиста по домашним кошкам), консультации ветеринарного врача, представителей компаний, производящих кошачий корм. Помимо этого будут работать детские аниматоры, проходить мастер-классы для детей по рисованию, лепке, мехенди, организовано нанесение аквагрима, будет работать фотозона, состоится сбор корма для обитателей приюта и сбор макулатуры.

Выставка пройдет в Национальном музее РТ с 11.00 до 16.00, сообщают организаторы.

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