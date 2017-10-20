На благотворительной ярмарке в Казани пристроят в «добрые руки» 35 кошек

Источник: Город Казань.KZN.RU

Акция-выставка «Дорога домой» традиционно собирает огромное число желающих подарить кошкам дом. За предыдущие мероприятия было пристроено в семьи около 70 животных. Все кошки привиты, стерилизованы и социализированы. На выставке проводится ветеринарный контроль.

В программе выставки — выступления фелинолога (специалиста по домашним кошкам), консультации ветеринарного врача, представителей компаний, производящих кошачий корм. Помимо этого будут работать детские аниматоры, проходить мастер-классы для детей по рисованию, лепке, мехенди, организовано нанесение аквагрима, будет работать фотозона, состоится сбор корма для обитателей приюта и сбор макулатуры.