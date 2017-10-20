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12:17 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре состоится Всероссийский форум «Надежда нации»

21 октября в Самаре в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» состоится Всероссийский форум «Надежда нации».

Источник: Reuters

В нем примут участие более 1000 человек — врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, именитые спортсмены, тренеры, учителя физической культуры, представители органов местного самоуправления, исполнительной и законодательной власти. В качестве почетных гостей на Форум также приглашены депутаты Государственной Думы Ирина Роднина, Ирек Зиннуров, Дмитрий Пирог и чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев.

Участников Форума ожидает насыщенная программа, которая включает в себя посещение и осмотр школьных спортивных залов, открытые уроки и мастер-классы с именитыми спортсменами, круглый стол и пленарное заседание по подведению итогов Форума, а также торжественную церемонию награждения юных спортсменов и лучших тренеров РФ. Кроме того, в рамках круглого стола состоится подписание Соглашения о взаимодействии между Правительством Самарской области и Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Всероссийская федерация школьного спорта».

Мероприятие пройдет с 11.30 до 18.00.

Место: г. Самара (СК «Молодежный», ФОК «Невский», ФГБОУ ВО СГЭУ, Городской центр спорта для детей и юношества «Ладья», ГБУ СО УСЦ «Грация»), Южный город (ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»).

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