В Самаре состоится Всероссийский форум «Надежда нации»

В нем примут участие более 1000 человек — врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, именитые спортсмены, тренеры, учителя физической культуры, представители органов местного самоуправления, исполнительной и законодательной власти. В качестве почетных гостей на Форум также приглашены депутаты Государственной Думы Ирина Роднина, Ирек Зиннуров, Дмитрий Пирог и чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев.

Участников Форума ожидает насыщенная программа, которая включает в себя посещение и осмотр школьных спортивных залов, открытые уроки и мастер-классы с именитыми спортсменами, круглый стол и пленарное заседание по подведению итогов Форума, а также торжественную церемонию награждения юных спортсменов и лучших тренеров РФ. Кроме того, в рамках круглого стола состоится подписание Соглашения о взаимодействии между Правительством Самарской области и Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Всероссийская федерация школьного спорта».