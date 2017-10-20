В Самаре состоится Всероссийский форум «Надежда нации»
21 октября в Самаре в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» состоится Всероссийский форум «Надежда нации».
21 октября в Самаре в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» состоится Всероссийский форум «Надежда нации».
В нем примут участие более 1000 человек — врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, врио
Участников Форума ожидает насыщенная программа, которая включает в себя посещение и осмотр школьных спортивных залов, открытые уроки и
Мероприятие пройдет с 11.30 до 18.00.
Место: г. Самара (СК «Молодежный», ФОК «Невский», ФГБОУ ВО СГЭУ, Городской центр спорта для детей и юношества «Ладья», ГБУ СО УСЦ «Грация»), Южный город (ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»).