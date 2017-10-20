Британские ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте

Источник: РИА "Новости"

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Она и ее коллеги опубликовали в журнале British Medical Journal исследование на тему взаимосвязи между физической активностью и социальным обеспечением для пожилых людей.

Ученые призывают различать последствия старения и отсутствия физической активности и отмечают, что людям в возрасте вполне по силам с помощью постоянных упражнений «помолодеть» на десять лет.

«Нам нужно поощрять активность по мере старения, а не призывать людей отдыхать», — заявил коллега МакНелли, профессор Муир Грэй.

И хорошенько подумайте, прежде чем уступать место в автобусе или поезде пожилому человеку. Стоять — отличное упражнение для них. Муир Грэй Профессор

«Множество болезней у пожилых людей связаны не с возрастом, а с отсутствием активности. Чем больше мы упражняемся, тем лучше», — отметила сама МакНелли.

По ее словам, даже пожилым людям, отправленным на лечение в стационар, нужно стараться находить время на приседания или прогулки по коридорам.