Британские ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Уступая место в транспорте пожилым людям, мы фактически вредим их здоровью, считает группа британских ученых во главе с
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Уступая место в транспорте пожилым людям, мы фактически вредим их здоровью, считает группа британских ученых во главе с
Она и ее коллеги опубликовали в журнале British Medical Journal исследование на тему взаимосвязи между физической активностью и социальным обеспечением для пожилых людей.
Ученые призывают различать последствия старения и отсутствия физической активности и отмечают, что людям в возрасте вполне по силам с помощью постоянных упражнений «помолодеть» на десять лет.
«Нам нужно поощрять активность по мере старения, а не призывать людей отдыхать», — заявил коллега МакНелли, профессор Муир Грэй.
И хорошенько подумайте, прежде чем уступать место в автобусе или поезде пожилому человеку. Стоять — отличное упражнение для них.
«Множество болезней у пожилых людей связаны не с возрастом, а с отсутствием активности. Чем больше мы упражняемся, тем лучше», — отметила сама МакНелли.
По ее словам, даже пожилым людям, отправленным на лечение в стационар, нужно стараться находить время на приседания или прогулки по коридорам.
МакНелли и ее коллеги также отметили, что общество должно измениться так, чтобы у людей среднего и старшего возраста было больше возможностей для активного отдыха.