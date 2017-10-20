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12:13 (мск), источник: РИА Новости

Маск рассказал о постройке корабля для полета на Марс

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Ракета и космический корабль BFR, предназначенная для полета на Марс, будет изначально испытываться в ходе коротких перелетов с одной точки в другую на Земле, заявил Илон Маск в дискуссии с пользователями интернет-форума Reddit.

Источник: AFP 2017
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«Мы начнем разработку BFR с постройки полноценного корабля, который будет делать короткие перелеты между двумя точками на Земле, поднимаясь на высоту в несколько сотен километров и пролетая аналогичное расстояние. Подобные тесты будут достаточно простыми для корабля — они не потребуют теплового экрана, что позволит нам иметь большие запасы топлива на борту и лишит нас необходимости использовать мощные двигатели Raptor, предназначенные для полетов в дальний космос», — заявил предприниматель.

В конце сентября этого года Илон Маск, основатель компании SpaceX, рассказал об обновленных планах по колонизации Марса, заявив о начале разработки новой многоцелевой ракеты, BFR, которая будет использоваться и для полетов на красную планету, и в качестве «космического такси» на Земле.

Эта ракета и связанный с ней космический корабль для межпланетных перелетов, как надеется предприниматель, помогут ему собрать около 10 миллиардов долларов, необходимых для реализации его главной мечты — создать независимую колонию на Марсе с численностью населения примерно в миллион человек.

Превращение BFR в космическое «такси», способное доставить человека в произвольную точку на поверхности Земли за 30 минут, по его мнению, поможет собрать эти средства.

По этой причине первые тесты BFR будут проводиться именно в таком «наземном» режиме — сверхмощные двигатели Raptor, способные посоперничать в тяге с двигательной установкой сверхтяжелой ракеты Saturn V программы «Аполлон», будут испытаны уже после того, как BFR отработает процедуру взлета и посадки на поверхность Земли.

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В такой конфигурации BFR, как отметил Маск, в принципе может достичь космоса, но только в том случае, если масса груза на ее борту будет минимальной. Для полноценного полета к Луне или к Марсу понадобятся «настоящие» двигатели, новая версия которых, как признал предприниматель, будет обладать вдвое меньшей тягой, чем первый прототип Raptor. Это, по его словам, связано с тем, что масса BFR будет заметно меньше, чем он изначально планировал.

Кроме того, инженеры SpaceX модифицируют устройство самих двигателей, сделав их более приспособленными для совершения посадки на Землю, что необходимо для перевозки особо тяжелых грузов из одной точки ее поверхности в другую, а также поменяют число и конструкцию посадочных «ног» для повышения стабильности и безопасности.

По словам Маска, сейчас он уверен в том, что компания наберет необходимое количество денег для постройки BFR и полета к Марсу, однако постройка самого города, как он считает, потребует помощи и будет осуществлена другими космическими стартапами.

Наша главная цель — доставить человечество на Марс и создать там инфраструктуру, позволяющую производить топливо и обеспечивающую выживание людей. Промышленные предприятия и инфраструктура будут построены на Марсе совсем другими компаниями и миллионами будущих колонистов.
Илон Маск
Компания SpaceX отложила полет на Марс до 2020 года
Во время загрузки произошла ошибка.
19 февраля© Ньюстюб
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