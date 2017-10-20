О водителях-хамах и поломанных автобусах ростовчан просят сообщать по телефону

Кроме того, можно и нужно рассказывать и о технических неисправностях и санитарном состоянии подвижного состава. Такие обращения ускорят реакцию властей, а руководство АТП быстрее примет надлежащие меры по устранению недочетов, пояснили в мэрии.

Благодаря обращению граждан, водителю, отказавшему в льготном проезде ростовчанке, сделали выговор. Кроме того, опубликованное сообщение ростовчан о неисправном автобусе № 39 было проверено. В руководстве МУП «МТК» пояснили, что 18 октября в автобусе, когда он находился на маршруте, отказала педаль газа. При этом машина перед выходом на линию проходила ТО. Только по просьбе пассажиров водитель довез их попутно при следовании в гараж для устранения неисправности.