О водителях-хамах и поломанных автобусах ростовчан просят сообщать по телефону
Департамент транспорта города
Департамент транспорта города
Кроме того, можно и нужно рассказывать и о технических неисправностях и санитарном состоянии подвижного состава. Такие обращения ускорят реакцию властей, а руководство АТП быстрее примет надлежащие меры по устранению недочетов, пояснили в мэрии.
«Уважаемые пассажиры, в случае возникновения конфликтной ситуации, нарушений просьба сообщить в департамент транспорта с указанием маршрута и номера автобуса по телефонам: 251−95−01, 253−16−22», — говорится в сообщении департамента транспорта Ростова.
Благодаря обращению граждан, водителю, отказавшему в льготном проезде ростовчанке, сделали выговор. Кроме того, опубликованное сообщение ростовчан о неисправном автобусе № 39 было проверено. В руководстве МУП «МТК» пояснили, что 18 октября в автобусе, когда он находился на маршруте, отказала педаль газа. При этом машина перед выходом на линию проходила ТО. Только по просьбе пассажиров водитель довез их попутно при следовании в гараж для устранения неисправности.