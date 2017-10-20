Велосипедистов начнут штрафовать за езду по тротуарам в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

«Со следующего сезона мы будем принимать меры административного воздействия. Потому что это уже становится угрозой. Идет мама с малышом. Здесь же с большой скоростью пролетает велосипедист. Это что такое?» — возмутился он.

Юрий Демин отметил, что в последнее время велосипедистам в Екатеринбурге дали полную свободу и их никто не ограничивал, несмотря на то, что двигаться по тротуару им запрещено, если там нет специальных велодорожек. Дорожки должны обязательно обозначаться специальной разметкой и знаками.

«Мы подготовили документ на администрацию города, чтобы нам дали полную информацию, сделали ревизию и дали информацию, где и на каких участках у них оборудованы велосипедные дорожки с установкой дорожных знаков и разметки», — добавил он.

Напомним, что недавно широкий общественный резонанс получил инцидент около гимназии № 9, где велосипедист-лихач сбил пятиклассника и уехал. Мальчик получил травмы, которые, к счастью, оказались несерьезными. Велосипедиста ищут до сих пор. Правоохранители просят откликнуться очевидцев, опознавших нарушителя по фото.