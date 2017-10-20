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12:21 (мск), источник: ЕАН

Велосипедистов начнут штрафовать за езду по тротуарам в Екатеринбурге

Сотрудники ГИБДД начнут штрафовать велосипедистов-нарушителей, которые двигаются по тротуарам, сообщил на пресс-конференции начальник областного УГИБДД Юрий Демин.

Источник: РИА "Новости"

«Со следующего сезона мы будем принимать меры административного воздействия. Потому что это уже становится угрозой. Идет мама с малышом. Здесь же с большой скоростью пролетает велосипедист. Это что такое?» — возмутился он.

Юрий Демин отметил, что в последнее время велосипедистам в Екатеринбурге дали полную свободу и их никто не ограничивал, несмотря на то, что двигаться по тротуару им запрещено, если там нет специальных велодорожек. Дорожки должны обязательно обозначаться специальной разметкой и знаками.

«Мы подготовили документ на администрацию города, чтобы нам дали полную информацию, сделали ревизию и дали информацию, где и на каких участках у них оборудованы велосипедные дорожки с установкой дорожных знаков и разметки», — добавил он.

Напомним, что недавно широкий общественный резонанс получил инцидент около гимназии № 9, где велосипедист-лихач сбил пятиклассника и уехал. Мальчик получил травмы, которые, к счастью, оказались несерьезными. Велосипедиста ищут до сих пор. Правоохранители просят откликнуться очевидцев, опознавших нарушителя по фото.

«Вы знаете, не нашли. Потому что он без госномера был, велосипедист. Вас такой ответ устраивает? Вы сами-то как понимаете, как найти велосипедиста, который сбил, не остановился и уехал?» — парировал полковник на вопрос одного из журналистов, пошутив, что тот сам походит на нарушителя. При этом Юрий Демин подчеркнул, что он не против велосипедистов как таковых. «Движение — жизнь», — заключил он.

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