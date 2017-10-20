Роспотребнадзор установил новый запрет на продажу «боярышника»

В России на 180 суток продлен запрет на розничную продажу спиртосодержащий непищевой продукции. Соответствующее постановление выпустила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале опубликования правовой информации.

Под запрет попадает спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, отмечается в документе.

Запрет на продажу «спиртосодержащей непищевой продукции» истек 9 октября 2017 года. Роспотребнадзор не стал сразу же продлевать срок действия запрета, поэтому в течение 11 дней суррогаты и «боярышник» вновь можно было купить легально.

Запрет на продажу алкогольных суррогатов, которые очень дешевы в производстве, был введен 23 декабря 2016 года. Поводом для это стали события в Иркутске в конце 2016 года, когда от отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» погибли более 70 человек. Оказалось, что в концентрате был метиловый спирт. Запрет продлевался в июле 2017 года (на 90 дней). На проблему обращал внимание президент Владимир Путин.