Власти Южного Урала подтвердили появления радиоактивного рутения в воздухе
Представители «Росатома» и «Маяка» готовят отчёты.
Представители «Росатома» и «Маяка» готовят отчёты.
Радиоактивный изотоп рутения-106 действительно был выявлен в атмосферном воздухе на территории Челябинской области, сообщил
«То, что рутений нашли, точно знаем. То, что эти дозы примерно в 200 раз меньше, чем предельно допустимые — тоже факт, — цитирует Олега Климова издание “Ъ-Южный Урал”. — Второго ноября я провожу совещание, вызываем специалистов из “Росатома” и “Маяка”, чтобы понимать, откуда могло все это взяться».
По словам замгубернатора Челябинской области, оборудование МЧС и автоматические посты контроля качества воздуха, имеющиеся в распоряжении регионального правительства, не могут зафиксировать наличие рутения, так как для этого нужны специальные планшеты, измеряющие
Напомним, на прошлой неделе жители Челябинской и Свердловской областей подняли панику в социальных сетях
Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко призвал челябинцев не паниковать и пошутил, что даже чиновники ходят в противогазах и химкомплектах.
«Однозначно можно сказать, что выброс произошёл не на атомной станции. Иначе спектр радионуклидов был бы разный. Рутений-106 используется в радиофармацевтических препаратах. Скорее всего, утечка произошла при перевозке радионуклида к месту фармпроизводства, — рассказал корреспонденту “АиФ-Челябинск” заместитель директора института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко. — Обнаруженная в
Южноуральцы с недоверием отнеслись к заявлениям первых лиц. Ведь буквально в конце сентября в Челябинской области вспоминали аварию на химкомбинате «Маяк», которая произошла в 1957 году, а официально власти подтвердили её лишь спустя 30 лет.