Власти Южного Урала подтвердили появления радиоактивного рутения в воздухе

Радиоактивный изотоп рутения-106 действительно был выявлен в атмосферном воздухе на территории Челябинской области, сообщил вице-губернатор региона Олег Климов.

«То, что рутений нашли, точно знаем. То, что эти дозы примерно в 200 раз меньше, чем предельно допустимые — тоже факт, — цитирует Олега Климова издание “Ъ-Южный Урал”. — Второго ноября я провожу совещание, вызываем специалистов из “Росатома” и “Маяка”, чтобы понимать, откуда могло все это взяться».

По словам замгубернатора Челябинской области, оборудование МЧС и автоматические посты контроля качества воздуха, имеющиеся в распоряжении регионального правительства, не могут зафиксировать наличие рутения, так как для этого нужны специальные планшеты, измеряющие гамма-фон. Такие есть только у Росгидромета. Однако челябинские метеорологи лишь делают замеры, а сам анализ проводят в соседнем Екатеринбурге.

Напомним, на прошлой неделе жители Челябинской и Свердловской областей подняли панику в социальных сетях из-за информации о радиоактивном облаке. О том, что на Урале произошла утечка изотопов рутения-106, заявили европейские специалисты. В результате превышение радиационного фона зафиксировали даже в Германии и Франции.

Министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко призвал челябинцев не паниковать и пошутил, что даже чиновники ходят в противогазах и химкомплектах.

«Однозначно можно сказать, что выброс произошёл не на атомной станции. Иначе спектр радионуклидов был бы разный. Рутений-106 используется в радиофармацевтических препаратах. Скорее всего, утечка произошла при перевозке радионуклида к месту фармпроизводства, — рассказал корреспонденту “АиФ-Челябинск” заместитель директора института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко. — Обнаруженная в Санкт-Петербурге концентрация является неопасной».