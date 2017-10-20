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13:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ликвидация отходов Байкальского ЦБК начнется в мае 2018 года

Проект должен получить все заключения экспертизы в феврале следующего года.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ликвидацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Иркутской области планируют начать в мае 2018 года. Об этом сказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Евгений Бичинов на заседании регионального правительства сегодня, 20 октября. В феврале скорректированный проект должен получить все заключения экспертизы, сообщает ИА IrkutskMedia.

Как отметили в пресс-службе правительства Приангарья, заказчиком проекта по ликвидации отходов БЦБК выступает министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. После внесения изменений и получения положительных заключений соответствующих экспертиз документация в установленном порядке должна быть передана правительству Иркутской области для выполнения функций по реализации проекта. Исполнителем работ для государственных нужд по реализации проекта станет АО «Росгеология». В настоящее время специалисты рассматривают два варианта утилизации накопленных отходов — перевод их в нетоксичное твердое агрегатное состояние и термолиз. Также определяются объемы и сроки работ.

«Технологические вопросы при реализации мероприятия следует решить в подготовительный период, чтобы двигаться с соблюдением установленных сроков», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов.

Всего за период деятельности БЦБК было накоплено больше 6 млн тонн отходов. На ликвидацию их негативного воздействия на природу с 2018 по 2020 годы предусмотрено выделение из федерального и регионального бюджетов около 3 млрд рублей.

На заседании кабмина председатель правительства региона Руслан Болотов потребовал, чтобы ему в кратчайшие сроки предоставили план-график мероприятий, направленный на защиту территории до начала работ. Он также попросил обратить внимание на то, что в процессе рекультивации будут высвобождены 54 объекта, по которым до сих пор не принято никаких решений. Он попросил заместителя председателя Иркутской области Виктора Кондрашова взять ситуацию под контроль.

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