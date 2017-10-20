Катя стала Кириллом: суд впервые изменил пол человека без операции

Районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело Екатерины М. (имя героя изменено). 25-летняя девушка приняла окончательное решение о смене пола несколько лет назад. Как рассказала корреспонденту 66.RU адвокат транссексуала, Катя с детства осознавала себя мальчиком — гоняла мяч, занималась «мужскими» делами. В 2013 г. Екатерина получила диагноз «транссексуализм». Комиссия под руководством психиатра Михаила Перцеля наблюдала девушку несколько месяцев.

Получив справку от врачей, Екатерина обратилась в загс для смены пола и ФИО в паспорте, однако заявление девушки не приняли. Вновь обратиться в загс она решила лишь через несколько лет и попросила юристов федерального проекта «Правовая помощь трансгендерам» содействовать ей.

Анна Плюснина, адвокат:

— Мы вместе ходили в загс, и только со второго раза у нас приняли документы. Потом написали нам кучу отказов на основании того, что отсутствует справка о смене пола. С этими отказами мы пошли в суд. В некоторых регионах России уже сформирована практика выдачи новых документов без операции. Где-то, наоборот, необходимы все операции по смене пола. В нашем случае суд учел, что человеку давно поставили диагноз «транссексуализм». Кроме того, он 3−4 года находился на гормонотерапии. В итоге решение суда было в нашу пользу.

Екатерина, которая после диагноза комиссии, гормонотерапии и решения суда стала Кириллом, получит новый паспорт — с измененным именем и полом. Чтобы добиться своего, ей понадобилось несколько лет.

В практике у Анны есть и неуспешные случаи: в этом году адвокат представляла в суде интересы двух клиентов из Свердловской области, однако обоим отказали из-за отсутствия свидетельства об операции. Юристы надеются, что последнее решение районного суда, связанное с Кириллом, повлияет на будущие процессы.

Желающих изменить документы в 2017 г. из-за смены пола в Екатеринбурге много. По словам Анны Плюсниной, заявители торопятся, потому что в следующем году Минздрав должен разработать и принять форму справки о смене пола. В ней не будет понятия «транссексуализм» — его заменили формулировкой «переориентация пола». Чтобы получить новый документ, необходимо 1,5 года состоять на учете у психиатра. После этого комиссия, состоящая из психотерапевта, сексолога и психолога, примет решение о выдаче справки. В идеале эта справка и позволит без суда получить новые документы в загсе.

Однако те, кто сделал необходимые операции и прошел гормонотерапию, пока не знают, упростят ли для них получение новой справки, поэтому спешат обратиться в суд в 2017 г.

Кроме того, в 2018 г. вступят в силу обновления Международной классификации болезней, которая сейчас считает транссексуализм психическим расстройством. Ожидается, что диагноз перенесут в другую группу, однако он все же останется заболеванием, чтобы транссексуалы могли получать медицинскую помощь на общих основаниях.