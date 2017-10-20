Катя стала Кириллом: суд впервые изменил пол человека без операции
Прецедентное решение вынес районный суд Екатеринбурга.
Прецедентное решение вынес районный суд Екатеринбурга.
Районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело Екатерины М. (имя героя изменено). 25-летняя девушка приняла окончательное решение о смене пола несколько лет назад. Как рассказала корреспонденту 66.RU адвокат транссексуала, Катя с детства осознавала себя мальчиком — гоняла мяч, занималась «мужскими» делами. В 2013 г. Екатерина получила диагноз «транссексуализм». Комиссия под руководством психиатра Михаила Перцеля наблюдала девушку несколько месяцев.
Получив справку от врачей, Екатерина обратилась в загс для смены пола и ФИО в паспорте, однако заявление девушки не приняли. Вновь обратиться в загс она решила лишь через несколько лет и попросила юристов федерального проекта «Правовая помощь трансгендерам» содействовать ей.
Анна Плюснина, адвокат:
— Мы вместе ходили в загс, и только со второго раза у нас приняли документы. Потом написали нам кучу отказов на основании того, что отсутствует справка о смене пола. С этими отказами мы пошли в суд. В некоторых регионах России уже сформирована практика выдачи новых документов без операции.
Екатерина, которая после диагноза комиссии, гормонотерапии и решения суда стала Кириллом, получит новый паспорт — с измененным именем и полом. Чтобы добиться своего, ей понадобилось несколько лет.
В практике у Анны есть и неуспешные случаи: в этом году адвокат представляла в суде интересы двух клиентов из Свердловской области, однако обоим отказали
Желающих изменить документы в 2017 г.
Однако те, кто сделал необходимые операции и прошел гормонотерапию, пока не знают, упростят ли для них получение новой справки, поэтому спешат обратиться в суд в 2017 г.
Кроме того, в 2018 г. вступят в силу обновления Международной классификации болезней, которая сейчас считает транссексуализм психическим расстройством. Ожидается, что диагноз перенесут в другую группу, однако он все же останется заболеванием, чтобы транссексуалы могли получать медицинскую помощь на общих основаниях.
Источник: 66.ru.