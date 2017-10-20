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14:43 (мск), источник: РИА Новости

На 17 участках трассы «Таврида» в Крыму разместят системы видеофиксации

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости, Максим Грознов. ГИБДД Крыма определила 17 участков строящейся трассы «Тарида», где будут установлены системы видеоконтроля и фиксации, к запуску первой очереди трассы камерами оборудуют шесть из них, заявил журналистам начальник управления ГИБДД по республике Анатолий Борисенко.

Источник: РИА "Новости"

«Определено 17 участков трассы “Таврида”, где будут установлены системы видеофиксации. В основном это сложные развязки, примыкания дорог, то есть те участки, которые потенциально могут быть аварийноопасными», — сказал Борисенко.

Изначально камерами будут оборудованы шесть участков трассы, отметили в ГИБДД. В дальнейшем, после ввода в эксплуатацию всей трассы в четырехполосном режиме, ее оснастят различными техническими средствами, в том числе камерами, их муляжами, весовыми.

Сегодня на территории республики успешно работают лишь восемь средств контроля движения и фиксации нарушений — в Симферополе, на выезде из города, и три камеры на участке дороги Симферополь-Алушта. В 2018 году, отметил Борисенко, на территории республики будет установлено 285 средств фиксации нарушений, первичное техзадание на их закупку и установку уже есть. Помимо них в Крыму будут работать 15 передвижных комплексов.

Официальный старт строительства трассы «Таврида» в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 км/ч. Полная стоимость строительства трассы «Таврида» в Крыму и Севастополе определена на уровне 166 миллиардов рублей.

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