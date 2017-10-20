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13:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже кафе закрыли на 30 суток после жалобы отравившейся посетительницы

Санврачи нашли нарушения санитарных норм.

Суд приостановил деятельность кафе «Картофан», расположенного в воронежском ТЦ «Максимир», на 30 суток. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по региону в пятницу, 20 октября. Санврачи выявили в заведении многочисленные нарушения санитарных норм.

Поводом для проверки кафе специалистами Роспотребнадзора стало обращение жительницы Воронежа. Женщина рассказала, что купила в «Картофане» салат с сёмгой ненадлежащего качества. После его употребления посетительница почувствовала боль в животе, сопровождавшуюся и другими признаками отравления.

В ходе проверки специалисты выявили отсутствие технической документации, технологических инструкций, технических условий, рецептуры. В кафе нарушались условия хранения сырой и готовой продукции, не соблюдался режим мытья посуды и производственного инвентаря. На продуктах отсутствовали маркировки и ярлыки предприятия изготовителя, подтверждающие безопасность и качество.

— Кроме того, проверка качества салата с сёмгой, который приобрела жительница Воронежа, подтвердила несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», — говорится на сайте регионального управления ФССП по региону.

Суд признал владельца заведения виновным в административном правонарушении (ст. 6.6 КоАП РФ). За нарушение санитарно-эпидемиологических требований он заплатит штраф. Кафе будет опечатано до устранения нарушений.

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