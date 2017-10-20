Запрет на продажу «Боярышника» продлен на полгода
Зимой прошлого года от употребления этой спиртосодержащей жидкости умерли 76 человек.
Зимой прошлого года от употребления этой спиртосодержащей жидкости умерли 76 человек.
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор продлил на 180 дней запрет на продажу пищевой продукции с содержанием этилового спирта, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.
«В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе, со смертельными исходами, постановляю юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией», — говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном
Также запрет вводится на торговлю спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.
В соответствии с опубликованным в пятницу документом руководителям региональных управлений Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте предлагается «усилить контроль за оборотом стеклоомывающих жидкостей, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов».
Массовые смерти
Усиление борьбы с алкогольными суррогатами началось после того, как в декабре 2016 года от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек.
В конце прошлого года премьер РФ Дмитрий Медведев согласился с предложением Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25%. Соответствующий запрет вступил в силу 26 декабря 2016 года. Позже Роспотребнадзор продлил запрет на продажу такой продукции..