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13:16 (мск), источник: Интерфакс

Запрет на продажу «Боярышника» продлен на полгода

Зимой прошлого года от употребления этой спиртосодержащей жидкости умерли 76 человек.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор продлил на 180 дней запрет на продажу пищевой продукции с содержанием этилового спирта, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

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«В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе, со смертельными исходами, постановляю юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией», — говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

Также запрет вводится на торговлю спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а также спиртосодержащей продукции с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.

Запрет касается продуктов, которые продаются ниже розничной цены водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28%, уточняется в документе.

В соответствии с опубликованным в пятницу документом руководителям региональных управлений Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте предлагается «усилить контроль за оборотом стеклоомывающих жидкостей, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов».

Массовые смерти из-за «Боярышника»

Усиление борьбы с алкогольными суррогатами началось после того, как в декабре 2016 года от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек.

В конце прошлого года премьер РФ Дмитрий Медведев согласился с предложением Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25%. Соответствующий запрет вступил в силу 26 декабря 2016 года. Позже Роспотребнадзор продлил запрет на продажу такой продукции..

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Во время загрузки произошла ошибка.
16 октября© Ньюстюб
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