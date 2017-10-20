ГИБДД объявила вне закона выделенные полосы в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

На пресс-конференции полковник пообещал, что никто не будет штрафовать водителей, ездящих по такой полосе на улице Малышева между Генеральской и Гагарина. «Поворот получается только со второго ряда. Мы противники поворота со второго ряда, потому что мы получаем кучу жалоб граждан», — отметил он.

По словам Юрия Демина, Госавтоинспекция просит мэрию привести разметку в соответствие с правилами и «нарисовать» за 20−30 м от перекрестка с улицей Гагарина прерывистую линию, чтобы автолюбители могли перестроиться в правый ряд и уже с него повернуть с Малышева.

Полковник добавил, что в ГИБДД поступили документы на согласование выделенной полосы на участке улицы Малышева от Луначарского.

«Я говорю: вы посчитали, сколько там дворовых выездов? Потому что сделают просто: правый ряд выделят сплошной линией разметки, и человека, котоый там живет сфотографирует камера (как нарушителя — прим. ЕАН), и опять будет куча жалоб», — предположил начальник управления.

Он отметил, что после нанесения соответствующей разметки появилась пробка на улице Розы Люксембург. «И я всем официально объявляю: выделенные полосы на таких сложных участках будут работать за месяц, за полтора, за два до мероприятий следующего года, когда футбол будет. Но там будет работать и экипаж ДПС, который будет помогать. Вынужденно», — предупредил Юрий Демин.