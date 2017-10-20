ГИБДД объявила вне закона выделенные полосы в Екатеринбурге
Начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин раскритиковал устройство выделенных полос для общественного транспорта на улицах Екатеринбурга.
Начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин раскритиковал устройство выделенных полос для общественного транспорта на улицах Екатеринбурга.
На
По словам Юрия Демина, Госавтоинспекция просит мэрию привести разметку в соответствие с правилами и «нарисовать» за 20−30 м от перекрестка с улицей Гагарина прерывистую линию, чтобы автолюбители могли перестроиться в правый ряд и уже с него повернуть с Малышева.
Полковник добавил, что в ГИБДД поступили документы на согласование выделенной полосы на участке улицы Малышева от Луначарского.
«Я говорю: вы посчитали, сколько там дворовых выездов? Потому что сделают просто: правый ряд выделят сплошной линией разметки, и человека, котоый там живет сфотографирует камера (как нарушителя — прим. ЕАН), и опять будет куча жалоб», — предположил начальник управления.
Он отметил, что после нанесения соответствующей разметки появилась пробка на улице Розы Люксембург. «И я всем официально объявляю: выделенные полосы на таких сложных участках будут работать за месяц, за полтора, за два до мероприятий следующего года, когда футбол будет. Но там будет работать и экипаж ДПС, который будет помогать. Вынужденно», — предупредил Юрий Демин.
Он уточнил, что сам является сторонником обустройства выделенных полос для общественного транспорта, но там, где есть реальная возможность сделать это без ущерба другим участникам дорожного движения.