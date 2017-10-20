ГИБДД сняла с рейса водителя маршрутки, лишенного прав год назад в Челябинске

Сотрудники ДПС остановили маршрутную «ГАЗель», водитель которой оказался лишенным прав больше года назад, — отсутствие документов не мешало челябинцу продолжать работу в автотранспортном предприятии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по региону.

В четверг, 19 октября, в 11.00 на 48 км трассы Челябинск — Новосибирск (Красноармейский район, Челябинская область) сотрудники областного полка ДПС задержали водителя, который управлял маршрутным автобусом, будучи лишенным прав. Мужчина выполнял рейс № 348 «Ж/д Вокзал — поселок Канашево» и вез пассажиров.

«При проверке документов было установлено, что в апреле 2016 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель был лишен права управления транспортными средствами на 19 месяцев. Сотрудниками полиции водитель был отстранен от управления автобусом и в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. По данным базы ГИБДД, нарушитель 42 раза привлекался к административной ответственности в сфере дорожного движения», — говорится в сообщении.