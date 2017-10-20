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13:24 (мск), источник: dostup1.ru

ГИБДД сняла с рейса водителя маршрутки, лишенного прав год назад в Челябинске

Подозрительную «ГАЗель» остановили на трассе в Красноармейском районе (Челябинская область).

Сотрудники ДПС остановили маршрутную «ГАЗель», водитель которой оказался лишенным прав больше года назад, — отсутствие документов не мешало челябинцу продолжать работу в автотранспортном предприятии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по региону.

В четверг, 19 октября, в 11.00 на 48 км трассы Челябинск — Новосибирск (Красноармейский район, Челябинская область) сотрудники областного полка ДПС задержали водителя, который управлял маршрутным автобусом, будучи лишенным прав. Мужчина выполнял рейс № 348 «Ж/д Вокзал — поселок Канашево» и вез пассажиров.

«При проверке документов было установлено, что в апреле 2016 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водитель был лишен права управления транспортными средствами на 19 месяцев. Сотрудниками полиции водитель был отстранен от управления автобусом и в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении. По данным базы ГИБДД, нарушитель 42 раза привлекался к административной ответственности в сфере дорожного движения», — говорится в сообщении.

Маршрутка принадлежит автотранспортному предприятию. В ходе разбирательства сотрудники проверят, как осуществляется на предприятии предрейсовый контроль за водителями и выходом транспортных средств на линию.

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