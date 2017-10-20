Из-за перекрытия Юбилейного моста в центре Омска сделают огромную парковку

После перекрытия Юбилейного моста на восемь месяцев для ремонта в Омске ситуация с пробками и парковкой в центре стала еще более напряженной, чем ранее.

— На площади Бударина был самострой, его демонтировали. Администрация города в лице департамента городского хозяйства приняла решение демонтировать забор и открыть площадку. Ее уже открыли, сегодня там уже паркуются автомобили. В течение 10 дней мы оцепим ее инертным материалом, на этой площадке около 500 парковочных мест. Не надо будет жителям и автолюбителям проезжать куда-то. Приехали в центр города, припарковали и прошлись на Ленина, по Любинскому. Вот такое дополнительное парковочное место до весны, пока не в асфальтовом покрытии, но хотя бы в таком, инертном.