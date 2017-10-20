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13:23 (мск), источник: Om1.ru

Из-за перекрытия Юбилейного моста в центре Омска сделают огромную парковку

Площадка рассчитана на 500 мест, ее еще не успели закатать в асфальт.

После перекрытия Юбилейного моста на восемь месяцев для ремонта в Омске ситуация с пробками и парковкой в центре стала еще более напряженной, чем ранее.

Для облегчения ситуации, в самом центре Омска появится большая парковка.

Об этом сегодня заявил директор бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров. Парковка появится на площади Бударина и сможет вместить порядка 500 машин. Автомобилисты смогут доезжать до центра города, оставлять машины и далее отправляться пешком.

Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»:

— На площади Бударина был самострой, его демонтировали. Администрация города в лице департамента городского хозяйства приняла решение демонтировать забор и открыть площадку. Ее уже открыли, сегодня там уже паркуются автомобили. В течение 10 дней мы оцепим ее инертным материалом, на этой площадке около 500 парковочных мест. Не надо будет жителям и автолюбителям проезжать куда-то. Приехали в центр города, припарковали и прошлись на Ленина, по Любинскому. Вот такое дополнительное парковочное место до весны, пока не в асфальтовом покрытии, но хотя бы в таком, инертном.

Отметим, еще одной мерой минимизирования загруженности центра стал запрет на парковки на многих центральных улицах. Там уже появились запрещающие знаки, а припаркованные автомобили эвакуируют.

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