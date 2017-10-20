Из-за перекрытия Юбилейного моста в центре Омска сделают огромную парковку
Площадка рассчитана на 500 мест, ее еще не успели закатать в асфальт.
Площадка рассчитана на 500 мест, ее еще не успели закатать в асфальт.
После перекрытия Юбилейного моста на восемь месяцев для ремонта в Омске ситуация с пробками и парковкой в центре стала еще более напряженной, чем ранее.
Для облегчения ситуации, в самом центре Омска появится большая парковка.
Об этом сегодня заявил директор бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров. Парковка появится на площади Бударина и сможет вместить порядка 500 машин. Автомобилисты смогут доезжать до центра города, оставлять машины и далее отправляться пешком.
Владимир Казимиров, директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»:
— На площади Бударина был самострой, его демонтировали. Администрация города в лице департамента городского хозяйства приняла решение демонтировать забор и открыть площадку. Ее уже открыли, сегодня там уже паркуются автомобили. В течение 10 дней мы оцепим ее инертным материалом, на этой площадке около 500 парковочных мест. Не надо будет жителям и автолюбителям проезжать
Отметим, еще одной мерой минимизирования загруженности центра стал запрет на парковки на многих центральных улицах. Там уже появились запрещающие знаки, а припаркованные автомобили эвакуируют.