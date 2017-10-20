Спиваков пообещал подарить омской школьнице флейту Аrtley

Тринадцатилетняя Василина Смигасевич учится ДШИ № 2 и показывает серьезные успехи. Несмотря на юный возраст, девочка является обладательницей наград престижных всероссийских и международных конкурсов. Но вот денег на дорогой инструмент у семьи девочки нет.

Оказать поддержку юному таланту решил Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова. В рамках проекта «Юные дарования России» он ежегодно приглашает омичей на фестиваль «Москва встречает друзей», после которого самым успешным музыкантам вручаются высококлассные музыкальные инструменты.

Так, ранее на средства фонда омичи получили сразу семь скрипок и флейту стоимостью 90 тысяч рублей. Она была куплена для юного музыканта Елисея Крупенкова. А Алина Шевчук получила от маэстро домру за 60 тысяч рублей. Представители фонда оказывают поддержку талантливым детям и ребятишкам из малообеспеченных семей.

В этом году инструмент решено вручить Василине Смигасевич. Как отмечают педагоги, девочка много и успешно вступает, поэтому ей нежен хороший инструмент, чтобы в полной мере раскрыть свой талант.

В итоге Василине получит от фонда Спивакова в безвозмездное и бессрочное пользование флейту Аrtley. Ее собственником является сам Владимир Спиваков. О стоимости инструмента не сообщается, однако известно, что инструмент подобного класса стоит около ста тысяч рублей.