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13:34 (мск), источник: ИА Башинформ

Госавтоинспекция Башкирии предупредила водителей о массовых рейдах

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По всей территории Башкортостана сотрудники региональной Госавтоинспекции в пятницу, 20 октября, проводят традиционные рейды.

Источник: Башинформ

Профилактические мероприятия направлены на недопущение дорожных происшествий и обеспечение безопасности на дорогах республики.

«Необходимо строго выполнять требования ПДД и правила безопасности на дороге. Соблюдая скоростной режим, очередность проезда, выполняя требования сигналов светофора, вы сможете избежать несчастных случаев на проезжей части и сохранить собственную жизнь», — обратились к автолюбителям в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили о правилах поведения участников дорожного движения: до поездки проверять техническое состояние транспортного средства, соблюдать скоростной режим на дороге, не отвлекаться за рулем, при движении учитывать погодные условия и состояние асфальта.

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