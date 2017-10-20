Госавтоинспекция Башкирии предупредила водителей о массовых рейдах

Источник: Башинформ

Профилактические мероприятия направлены на недопущение дорожных происшествий и обеспечение безопасности на дорогах республики.

«Необходимо строго выполнять требования ПДД и правила безопасности на дороге. Соблюдая скоростной режим, очередность проезда, выполняя требования сигналов светофора, вы сможете избежать несчастных случаев на проезжей части и сохранить собственную жизнь», — обратились к автолюбителям в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.