В Башкирии новогодние выходные продлятся с 30 декабря по 8 января

В Башкирии и по всей России новогодние каникулы продляться с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

Кроме того, стало известно о переносе выходных дней в 2018 году. Согласно постановлению Минтруда России, в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря, соответственно.