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13:33 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии новогодние выходные продлятся с 30 декабря по 8 января

Кроме того, стало известно о переносе выходных дней в 2018 году.

В Башкирии и по всей России новогодние каникулы продляться с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

Кроме того, стало известно о переносе выходных дней в 2018 году. Согласно постановлению Минтруда России, в 2018 году выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно. Дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря, соответственно.

Таким образом, в 2018 году россиян ждет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, четырехдневный отдых с 8 по 11 марта, четырехдневный отдых с 29 апреля по 2 мая, 9 мая — День Победы, трехдневный отдых с 10 по 12 июня и трехдневный отдых с 3 по 5 ноября.

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