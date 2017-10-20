Временные погранпосты появятся между РБ и РФ на время ЧМ по футболу
Россия намерена установить на время чемпионата мира по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.
Россия намерена установить на время чемпионата мира по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Временные пограничные посты могут появиться на границе России с Беларуси на время проведения в РФ чемпионата мира по футболу летом 2018 года, заявил на заседании в Совете Федерации первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
По его словам, данные меры будут предприняты, если до марта следующего года не произойдет переход на единую миграционную карту.
«Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдем на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов», — сказал он.
Заместитель министра также уточнил, что эти меры связаны с проведением чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году.
Первый в истории чемпионат мира по футболу в России продет проводиться с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Беларуси на чемпионат не поедет.