Временные погранпосты появятся между РБ и РФ на время ЧМ по футболу

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Временные пограничные посты могут появиться на границе России с Беларуси на время проведения в РФ чемпионата мира по футболу летом 2018 года, заявил на заседании в Совете Федерации первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Читайте также Белорус не смог попасть в Украину из-за детских рисунков в паспорте

По его словам, данные меры будут предприняты, если до марта следующего года не произойдет переход на единую миграционную карту.

«Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдем на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов», — сказал он.

Заместитель министра также уточнил, что эти меры связаны с проведением чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году.