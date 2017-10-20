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13:38 (мск), источник: Sputnik

В Госдуме России обсудят ратификацию соглашения о работе узбекистанцев

Соглашение поможет развитию двустороннего сотрудничества в области трудовой миграции и предотвратит незаконное привлечение иностранных работников к трудовой деятельности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. МИД и МВД России внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана, направленного на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

Согласно тексту документа, иностранцы будут проходить домиграционную подготовку, а после трудоустраиваться в определенные российские компании.

Перед устройством на работу в России мигранты будут сдавать комплексный экзамен, проходить медицинское обследование, а также оформлять документы на трудоустройство.

Как отмечают эксперты, соглашение поможет развитию двустороннего сотрудничества в области трудовой миграции и предотвратит незаконное привлечение иностранных работников к трудовой деятельности.

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