В Госдуме России обсудят ратификацию соглашения о работе узбекистанцев
Соглашение поможет развитию двустороннего сотрудничества в области трудовой миграции и предотвратит незаконное привлечение иностранных работников к трудовой деятельности.
Соглашение поможет развитию двустороннего сотрудничества в области трудовой миграции и предотвратит незаконное привлечение иностранных работников к трудовой деятельности.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. МИД и МВД России внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана, направленного на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.
Согласно тексту документа, иностранцы будут проходить домиграционную подготовку, а после трудоустраиваться в определенные российские компании.
Перед устройством на работу в России мигранты будут сдавать комплексный экзамен, проходить медицинское обследование, а также оформлять документы на трудоустройство.
Как отмечают эксперты, соглашение поможет развитию двустороннего сотрудничества в области трудовой миграции и предотвратит незаконное привлечение иностранных работников к трудовой деятельности.