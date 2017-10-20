В Госдуме России обсудят ратификацию соглашения о работе узбекистанцев

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. МИД и МВД России внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Узбекистана, направленного на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в РФ. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

Согласно тексту документа, иностранцы будут проходить домиграционную подготовку, а после трудоустраиваться в определенные российские компании.

Перед устройством на работу в России мигранты будут сдавать комплексный экзамен, проходить медицинское обследование, а также оформлять документы на трудоустройство.