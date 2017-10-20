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13:51 (мск), источник: АиФ Омск

Казимиров пообещал, что тротуары в центре Омска будут чистить быстрее

По словам главы Управления дорожного хозяйства и благоустройства, зимнее содержание будет качественнее, чем в прошлые годы.

Снег с тротуаров на центральных улицах города будут убирать быстрее, а содержание территории станет более качественным. Об этом сообщил директор БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

«В этом году в отличие от предыдущих лет улучшится содержание. На территории центрального ДЭУ мы организовали отдельный участок. База находится на Пушкина, 33. Обеспечили участок минитехникой, которую приобрели в прошлом году. Она обслуживает центр, в том числе четыре сквера — Дзержинского, Северный и Южный у Драмтеатра, Воскресенский», — перечислил Казимиров.

Также в зону ответственности вошли улицы Ленина и Чокана Валиханова.

Стоит отметить, что в целом в этом году нагрузка на омских дорожников по зимнему содержанию будет больше.

«В этом году были отремонтированы дороги по программе «Безопасные и качественные дороги, проведён аварийно-восстановительный ремонт. Прибавились новые объекты: 214 тротуаров, 134 проезда. Предполагаем, что пойдут и жалобы, и обращения, — сказал замдиректора департамента городского хозяйства администрации Омска Михаил Горчаков. — Мы обязаны отреагировать, каждое поставить в график — помимо плановых. План прибавился, а количество техники то же».

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