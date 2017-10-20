Казимиров пообещал, что тротуары в центре Омска будут чистить быстрее

Снег с тротуаров на центральных улицах города будут убирать быстрее, а содержание территории станет более качественным. Об этом сообщил директор БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

«В этом году в отличие от предыдущих лет улучшится содержание. На территории центрального ДЭУ мы организовали отдельный участок. База находится на Пушкина, 33. Обеспечили участок минитехникой, которую приобрели в прошлом году. Она обслуживает центр, в том числе четыре сквера — Дзержинского, Северный и Южный у Драмтеатра, Воскресенский», — перечислил Казимиров.

Также в зону ответственности вошли улицы Ленина и Чокана Валиханова.

Стоит отметить, что в целом в этом году нагрузка на омских дорожников по зимнему содержанию будет больше.