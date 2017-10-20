Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Вы пьяны": запись разговора друга Марьянова со скорой - СМИ
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
13:47 (мск), источник: АиФ Омск

Омск на следующей неделе засыплет снегом

Синоптики обещают, что на регион обрушатся метели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 94% 765 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Омск на следующей неделе засыплет снегом. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Погода в октябре очень неустойчивая, а во второй половине месяца уже начинает напоминать зимнюю. С понедельника, 23 октября, в Омске начнётся похолодание, но резкие изменения в погоде произойдут 24—25 октября.

«По всей территории области пройдут смешанные осадки: дождь, возможен ледяной дождь, переходящий в снег, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, образование гололедицы и снежного наката на дорогах, снежные заносы. В тылу уходящего циклона — снег, метель, сильный порывистый ветер. В большинстве районов области есть вероятность установления снежного покрова» — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Отметим, что температура воздуха на территории области будет очень контрастна: в одном районе может быть холодно, в другом ещё тепло. Кроме того, кратковременные похолодания будут чередоваться с более тёплой погодой со снегом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Яд в доме. Как защитить ребёнка от отравления?
Президиум ВАК сохранил ученую степень Мединского
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Минздрав планирует ввести экологический налог на окурки
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник»
Спорт
Из-за кого Пике, Рамос и Бускетс могут уйти из сборной Испании В сборной Испании новый скандал. На этот раз он не связан с Каталонией
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь