Омск на следующей неделе засыплет снегом
Синоптики обещают, что на регион обрушатся метели.
Синоптики обещают, что на регион обрушатся метели.
Омск на следующей неделе засыплет снегом. Об этом сообщают синоптики
Погода в октябре очень неустойчивая, а во второй половине месяца уже начинает напоминать зимнюю. С понедельника, 23 октября, в Омске начнётся похолодание, но резкие изменения в погоде произойдут
«По всей территории области пройдут смешанные осадки: дождь, возможен ледяной дождь, переходящий в снег, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, образование гололедицы и снежного наката на дорогах, снежные заносы. В тылу уходящего циклона — снег, метель, сильный порывистый ветер. В большинстве районов области есть вероятность установления снежного покрова» — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов
Отметим, что температура воздуха на территории области будет очень контрастна: в одном районе может быть холодно, в другом ещё тепло. Кроме того, кратковременные похолодания будут чередоваться с более тёплой погодой со снегом.