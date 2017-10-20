Источник: РИА "Новости"

Омск на следующей неделе засыплет снегом. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Погода в октябре очень неустойчивая, а во второй половине месяца уже начинает напоминать зимнюю. С понедельника, 23 октября, в Омске начнётся похолодание, но резкие изменения в погоде произойдут 24—25 октября .

«По всей территории области пройдут смешанные осадки: дождь, возможен ледяной дождь, переходящий в снег, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, образование гололедицы и снежного наката на дорогах, снежные заносы. В тылу уходящего циклона — снег, метель, сильный порывистый ветер. В большинстве районов области есть вероятность установления снежного покрова» — сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.