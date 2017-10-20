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16:23 (мск), источник: Югополис

Краснодарские рестораторы пожаловались на давление из-за Хэллоуина, власти это отрицают

Несколько краснодарских рестораторов, пожелавших сохранить анонимность, сообщили «Югополису», что городское управление торговли пригрозило им проверками, если в заведениях будет отмечаться Хэллоуин. Сотрудники управления торговли при этом якобы ссылаются на устное распоряжение губернатора Кубани.

Источник: Югополис

«Югополис» попросил прокомментировать ситуацию у краевых и городских властей.

— Губернатор никогда не скрывал своего отрицательного отношения к Хэллоуину, подчеркивая, что это личное дело каждого — праздновать или нет, — рассказала «Югополису» Галина Жукова, пресс-секретарь губернатора Кубани. — При этом, никаких распоряжений — ни устных, ни письменных — относительно проведения или не проведения мероприятий, связанных с этой датой в местах общепита или других местах массового пребывания людей, руководством края и непосредственно Вениамином Ивановичем не отдавалось. Вместе с тем, краевым министерством образования, науки и молодежной политики, действительно, проводилась и продолжает проводиться рекомендательная работа относительно данного мероприятия. Рекомендуется не отмечать в школах и учреждениях дополнительного образования Хэллоуин, потому что он не входит в число официальных праздников нашей страны.

— Отношение к празднованию Хеллоуина в нашем регионе известно, — рассказала «Югополису» Ирина Косинкова, начальник управления торговли Краснодара. — Эта ночь не входит в перечень официальных для России праздников или дат, как и многие другие тематические мероприятия, которые регулярно проходят в заведениях столицы Кубани. Важно отметить, что празднование или нет Хеллоуина — личное дело каждого руководителя заведения. Никаких распоряжений о запрете этого дня нет. Сейчас проводится внутренняя проверка, кто именно общался, и были ли факты этого общения. Возможно, эта была личная инициатива сотрудника, которая носила характер не официальной, а частной беседы и была личной рекомендацией. В любом случае считаю крайне важным отметить, что проведение или нет Хеллоуина ни в коем случае не может быть основанием какой-либо проверки.

Как сообщал «Югополис», министерство образования и науки Краснодарского края несколько лет подряд не рекомендует праздновать Хэллоуин в учебных заведениях региона.

Кроме того, свое отношение к кельтскому празднику выразили и представители местной церкви. «В современном виде Хэллоуин является откровенно сатанинским праздником, на что указывают сами адепты сатанинских сект», — говорилось в письме, распространенном пресс-службы Екатеринодарской и Кубанской епархии несколько лет назад.

Напомним, в начале октября губернатор Кубани рассказал про победу над «хэллоуинками» в регионе.

Хэллоуин отмечают по всему свету 31 октября, в канун Дня всех святых. Раньше он широко праздновался в США, а теперь приобретает всё большую популярность в Европе и странах СНГ. В праздничную ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Главным атрибутом праздника считается голова из тыквы, она же — «светильник Джека».

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