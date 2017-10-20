Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вкладчикам пообещали вернуть «советские» накопления -СМИ
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
17:20 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградцы предложили назвать одну из городских улиц именем писателя Юрия Куранова

Администрация Калининграда предложила горожанам выбрать имя одной из будущих улиц на Острове, рядом со строящимся стадионом.

На сайте мэрии калининградцы вписали уже более 300 вариантов своих названий. В свою очередь творческая интеллигенция Калининграда подготовила обращение к городским властям с просьбой присвоить улице имя калининградского писателя Юрия Куранова.

Литературная общественность Калининграда откликнулась на просьбу мэрии придумать названия будущих улиц на Острове, рядом со строящимся стадионом. Творческая интеллигенция предлагает назвать одну из улиц именем известного калининградского писателя Юрия Куранова. Коллеги, знавшие Куранова, собрались на улице Генерала Раевского. Ведь главный труд Юрия Николаевича посвящен этому полководцу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ирина Булдакова, ветеран ГТРК «Калининград»:

— Мы стоим на улице Генерала Раевского. Это самый фундаментальный труд Юрия Николаевича. Очень спорная книга, которую будут понимать окончательно много-много лет спустя. Я просто возмущена тем, что нет улицы Куранова в Калининграде. Нет ее и в Светлогорске.

Юрий Куранов родился в Ленинграде в стенах Русского музея, где его мать работала искусствоведом. Школу закончил в Норильске, затем переехал в Костромскую область. С 1982 года Куранов жил и творил в Светлогорске. Скончался писатель в 2011 году в возрасте 80 лет.

Герман Бич, калининградский писатель:

— Мне хочется, чтобы улица была получше — мы видим, какая она неприглядная, и чтобы имя — Юрия Николаевича Куранова как-то отразилось в названии наших улиц. Ведь это самый первый знаменитый такой писатель, который получил премию «Признание».

Поддержали инициативу и служители Мельпомены.

Анатолий Лукин, заслуженный артист России:

— Стихи Куранова живут, волнуют, интересуют нынешних слушателей. И они бессмертны:

Я изумительную жизнь
с рожденья получил от Бога,
Пусть нелегка моя дорога,
но есть чем в жизни дорожить.
Но есть чем душу напитать,
чем утолить духовный голод.
Я телом слаб, но духом молод
И верю в Божью благодать.

Обращение к администрации города писатели и актеры обещают подготовить к концу этой недели.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в нелегальной клинике. Видео
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Ространснадзор назвал рискованным положение 6-10 авиакомпаний
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь