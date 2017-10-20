Калининградцы предложили назвать одну из городских улиц именем писателя Юрия Куранова

На сайте мэрии калининградцы вписали уже более 300 вариантов своих названий. В свою очередь творческая интеллигенция Калининграда подготовила обращение к городским властям с просьбой присвоить улице имя калининградского писателя Юрия Куранова.

Литературная общественность Калининграда откликнулась на просьбу мэрии придумать названия будущих улиц на Острове, рядом со строящимся стадионом. Творческая интеллигенция предлагает назвать одну из улиц именем известного калининградского писателя Юрия Куранова. Коллеги, знавшие Куранова, собрались на улице Генерала Раевского. Ведь главный труд Юрия Николаевича посвящен этому полководцу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J-uyN76NiRM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ирина Булдакова, ветеран ГТРК «Калининград»:

— Мы стоим на улице Генерала Раевского. Это самый фундаментальный труд Юрия Николаевича. Очень спорная книга, которую будут понимать окончательно много-много лет спустя. Я просто возмущена тем, что нет улицы Куранова в Калининграде. Нет ее и в Светлогорске.

Юрий Куранов родился в Ленинграде в стенах Русского музея, где его мать работала искусствоведом. Школу закончил в Норильске, затем переехал в Костромскую область. С 1982 года Куранов жил и творил в Светлогорске. Скончался писатель в 2011 году в возрасте 80 лет.

Герман Бич, калининградский писатель:

— Мне хочется, чтобы улица была получше — мы видим, какая она неприглядная, и чтобы имя — Юрия Николаевича Куранова как-то отразилось в названии наших улиц. Ведь это самый первый знаменитый такой писатель, который получил премию «Признание».

Поддержали инициативу и служители Мельпомены.

Анатолий Лукин, заслуженный артист России:

— Стихи Куранова живут, волнуют, интересуют нынешних слушателей. И они бессмертны:

Я изумительную жизнь

с рожденья получил от Бога,

Пусть нелегка моя дорога,

но есть чем в жизни дорожить.

Но есть чем душу напитать,

чем утолить духовный голод.

Я телом слаб, но духом молод

И верю в Божью благодать.