В Волгограде закрылся укороченный автобусный маршрут № 6к
Укороченный маршрут № 6к «Аэропорт — улица имени Землячки» закрылся в Волгограде с 20 октября.
Укороченный маршрут № 6к «Аэропорт — улица имени Землячки» закрылся в Волгограде с 20 октября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, вместо него горожане смогут ездить на автобусе № 6 «Ж/д вокзал — поселок Аэропорт».
«С 23 октября на линию выйдет дополнительное количество единиц транспорта большой вместимости. В настоящее время специалисты просчитывают, сколько автобусов необходимо поставить на маршрут, чтобы волгоградцам было удобно ездить», — добавили в городской администрации.
Как отмечают в компании «Волгоградский автобусный парк», маршрут № 6к закрылся
Напомним, что на маршруте № 6к курсировали 14 ПАЗов.