Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Греф рассказал о скором появлении ипотечных кредитов под 5%
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы с Андреем в грязи»: жена Аршавина обвиняет Барановскую
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
15:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде закрылся укороченный автобусный маршрут № 6к

Укороченный маршрут № 6к «Аэропорт — улица имени Землячки» закрылся в Волгограде с 20 октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, вместо него горожане смогут ездить на автобусе № 6 «Ж/д вокзал — поселок Аэропорт».

«С 23 октября на линию выйдет дополнительное количество единиц транспорта большой вместимости. В настоящее время специалисты просчитывают, сколько автобусов необходимо поставить на маршрут, чтобы волгоградцам было удобно ездить», — добавили в городской администрации.

Как отмечают в компании «Волгоградский автобусный парк», маршрут № 6к закрылся из-за закончившейся лицензии.

Напомним, что на маршруте № 6к курсировали 14 ПАЗов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Бей коммунистов». История одного из самых кровавых преступлений эпохи СССР
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь