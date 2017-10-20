В Волгограде закрылся укороченный автобусный маршрут № 6к

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, вместо него горожане смогут ездить на автобусе № 6 «Ж/д вокзал — поселок Аэропорт».

«С 23 октября на линию выйдет дополнительное количество единиц транспорта большой вместимости. В настоящее время специалисты просчитывают, сколько автобусов необходимо поставить на маршрут, чтобы волгоградцам было удобно ездить», — добавили в городской администрации.