Певица Лолита проведет в Воронеже интерактивный концерт со зрителями
Сольный концерт певицы Лолиты Милявской длительностью 2,5 часа состоится в воронежском
Сольный концерт певицы Лолиты Милявской длительностью 2,5 часа состоится в воронежском
Артистка представит программу из лучших творческих номеров и интерактива с залом. Поклонникам разрешат вести
На концерте певица исполнит все хиты из своего обширного репертуара, патриотическую песню о Владимире Ленине, «Реквием» Аллы Пугачевой на стихи Марины Цветаевой, «Сон»
Эпатировать публику полупрозрачным облегающим комбинезоном, в котором Лолита выступила на музыкальном фестивале «Жара» в Баку летом 2017 года и ставшего
— Не ожидайте увидеть меня в комбинезоне, ничего «этакого» уже не будет. Я в завязке. Потому что в ноябре мне исполнится 54 года! — пояснила певица.
В Воронеже Лолита в последний раз выступала в 2016 году. На концерте она пила молоко из детской бутылочки с соской. Певица призналась, что приехала в Воронеж без голоса