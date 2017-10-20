Певица Лолита проведет в Воронеже интерактивный концерт со зрителями

Артистка представит программу из лучших творческих номеров и интерактива с залом. Поклонникам разрешат вести фото-и видеосъемку всего выступления с одним условием: Лолита попросила снимать ее с верхней точки, потому что «снизу она выглядит толще и старше».

На концерте певица исполнит все хиты из своего обширного репертуара, патриотическую песню о Владимире Ленине, «Реквием» Аллы Пугачевой на стихи Марины Цветаевой, «Сон» рок-группы «Воскресение» и новую композицию «Раневская» в честь великой актрисы, ранее не звучавшую в Воронеже.

Эпатировать публику полупрозрачным облегающим комбинезоном, в котором Лолита выступила на музыкальном фестивале «Жара» в Баку летом 2017 года и ставшего интернет-мемом, артистка не планирует.

— Не ожидайте увидеть меня в комбинезоне, ничего «этакого» уже не будет. Я в завязке. Потому что в ноябре мне исполнится 54 года! — пояснила певица.