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15:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Певица Лолита проведет в Воронеже интерактивный концерт со зрителями

Сольный концерт певицы Лолиты Милявской длительностью 2,5 часа состоится в воронежском Event-Hall сити-парка «Град» в понедельник, 23 октября.

Артистка представит программу из лучших творческих номеров и интерактива с залом. Поклонникам разрешат вести фото-и видеосъемку всего выступления с одним условием: Лолита попросила снимать ее с верхней точки, потому что «снизу она выглядит толще и старше».

На концерте певица исполнит все хиты из своего обширного репертуара, патриотическую песню о Владимире Ленине, «Реквием» Аллы Пугачевой на стихи Марины Цветаевой, «Сон» рок-группы «Воскресение» и новую композицию «Раневская» в честь великой актрисы, ранее не звучавшую в Воронеже.

Эпатировать публику полупрозрачным облегающим комбинезоном, в котором Лолита выступила на музыкальном фестивале «Жара» в Баку летом 2017 года и ставшего интернет-мемом, артистка не планирует.

— Не ожидайте увидеть меня в комбинезоне, ничего «этакого» уже не будет. Я в завязке. Потому что в ноябре мне исполнится 54 года! — пояснила певица.

В Воронеже Лолита в последний раз выступала в 2016 году. На концерте она пила молоко из детской бутылочки с соской. Певица призналась, что приехала в Воронеж без голоса из-за переживаний, связанных с мужем, который угодил в секту. Молоком она лечила связки, а соской воспользовалась чисто из практических соображений — чтобы не стерлась помада.

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