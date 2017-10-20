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14:42 (мск), источник: Newslab.ru

Мэрия рассказала о планах открытия улицы Академика Киренского

Работы планировали завершить 20 октября, но сроки пришлось существенно продлить.

Источник: РИА "Новости"

Завершить первый этап строительства подземного перехода под улицей Академика Киренского в Красноярске обещают 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Пешеходный переход на ул. Академика Киренского начали строить в сентябре. Работы планировали в два этапа — до 20 октября обустроить тоннель под дорогой, а затем делать лестницы, входные группы и прочее. Работы вовремя закончить не успели. В КрУДоре пояснили, что колован затопил дождь. Поэтому проектировщики ищут возможность отвести воду и забетонировать тоннель.

Сегодня в мэрии сообщили, что улицу Академика Киренского откроют в 20:00 10 ноября. Автомобилистам напомнили, что на период строительства поворот на эту улицу с ул. Копылова в сторону ул. Пролетарская запретили.

«В этот период одностороннее движение будет организовано на участках: по ул. Академика Киренского от ул. Пролетарская до ул. Копылова, по ул. Пролетарская от ул. Партизанская до ул. Академика Киренского и по ул. Корнеева от ул. Красной Армии до ул. Копылова», — пояснили в пресс-службе.

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