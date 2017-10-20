Мэрия рассказала о планах открытия улицы Академика Киренского
Работы планировали завершить 20 октября, но сроки пришлось существенно продлить.
Работы планировали завершить 20 октября, но сроки пришлось существенно продлить.
Завершить первый этап строительства подземного перехода под улицей Академика Киренского в Красноярске обещают 10 ноября. Об этом сообщили в
Пешеходный переход на ул. Академика Киренского начали строить в сентябре. Работы планировали в два этапа — до 20 октября обустроить тоннель под дорогой, а затем делать лестницы, входные группы и прочее. Работы вовремя закончить не успели. В КрУДоре пояснили, что колован затопил дождь. Поэтому проектировщики ищут возможность отвести воду и забетонировать тоннель.
Сегодня в мэрии сообщили, что улицу Академика Киренского откроют в 20:00 10 ноября. Автомобилистам напомнили, что на период строительства поворот на эту улицу с ул. Копылова в сторону ул. Пролетарская запретили.
«В этот период одностороннее движение будет организовано на участках: по ул. Академика Киренского от ул. Пролетарская до ул. Копылова, по ул. Пролетарская от ул. Партизанская до ул. Академика Киренского и по ул. Корнеева от ул. Красной Армии до ул. Копылова», — пояснили в