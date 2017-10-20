Будет скользко: трассу М-5 от Златоуста до Аши засыпает мокрым снегом
Сотрудники ГИБДД просят водителей не выезжать на загородные трассы на летней резине.
Сотрудники ГИБДД просят водителей не выезжать на загородные трассы на летней резине.
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о возможных ДТП и заторах на трассе М-5 в Челябинской области — от Златоуста до Аши дороги засыпает мокрым снегом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД по региону.
Сегодня, 20 октября, на автодороге Москва — Челябинск в районе перевала Уреньга идет снег с дождем. Дорога от Златоуста до Аши покрывается мокрой «кашей». По данным синоптиков, улучшения погодных условий в ближайшие дни не предвидится. В ночное время ожидается понижение температуры, что приведет к обледенению проезжей части.
«Из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску ДТП», — говорится в сообщении.
Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей, не сменивших летние колеса на зимние, временно не пользоваться автотранспортом и отказаться от дальних поездок в выходные дни.
На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам, если этого потребует ситуация.