Пермяки пожаловались в прокуратуру на нарушение трудовых прав

12 октября в прокуратуре Ленинского района прошел прием граждан, а также прямая телефонная линия по вопросам соблюдения трудового законодательства.



Во время мероприятия в прокуратуру поступило 12 заявлений. Семь из них касались невыплаты денег при увольнении, два обращения на бездействие судебных приставов при взыскании задолженности по зарплате, два на использование работодателями «серых» схем оплаты труда и один на отказ начальника заключать с сотрудником трудовой договор.



Все обращения были зарегистрированы. Семь из них направлены в территориальные прокуратуры, пять приняты в работу.