Пермяки устроили «реальный» флешмоб в Сочи

В Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов пермяки устроили флешмоб. Ребята спели песню из сериала «Реальные пацаны» и станцевали.

К пермякам с радостью присоединились участники фестиваля из стран Африки. Всего Пермский край на фестивале в Сочи представляют 120 человек.