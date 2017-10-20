Пермяки устроили «реальный» флешмоб в Сочи
На Всемирном фестивале молодежи и студентов пермяки спели песню из сериала Реальные пацаны.
На Всемирном фестивале молодежи и студентов пермяки спели песню из сериала Реальные пацаны.
В Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов пермяки устроили флешмоб. Ребята спели песню из сериала «Реальные пацаны» и станцевали.
К пермякам с радостью присоединились участники фестиваля из стран Африки. Всего Пермский край на фестивале в Сочи представляют 120 человек.