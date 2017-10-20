Николай Никифоров посетил стенд Татарстана на ВФМС в Сочи
На площадке РТ министр связи и массовых коммуникаций РФ оценил высокие технологии.
На площадке РТ министр связи и массовых коммуникаций РФ оценил высокие технологии.
(Сочи, 19 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров посетил стенд Татарстана на выставке «Youth Expo. Регионы России», которая проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Министр познакомился с интерактивными технологиями, которые используются на стенде Татарстана и остался доволен увиденным. Затем Никифоров сделал памятное фото с татарстанскими делегатами ВФМС. Ранее Николай Никифоров принял участие в образовательной сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов под названием «Процесс неизбежного. Как создаются инновации: придумать, внедрить и использовать».
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал в Сочи 14 октября и завершится 22 октября. Его участниками стали около 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Им предстоит обсудить самые актуальные проблемы человечества вместе с высокопоставленными спикерами. Прежде Россия становилась хозяйкой этого форума дважды — в 1957 и 1985 годах. Татарстан на ВФМС-2017 представляют 200 делегатов и 180 волонтеров.