Николай Никифоров посетил стенд Татарстана на ВФМС в Сочи

Источник: ИА Татар-информ

(Сочи, 19 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров посетил стенд Татарстана на выставке «Youth Expo. Регионы России», которая проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Министр познакомился с интерактивными технологиями, которые используются на стенде Татарстана и остался доволен увиденным. Затем Никифоров сделал памятное фото с татарстанскими делегатами ВФМС. Ранее Николай Никифоров принял участие в образовательной сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов под названием «Процесс неизбежного. Как создаются инновации: придумать, внедрить и использовать».