В ГИБДД рассказали, когда заменят «зеленые стрелки» на светофорах в Симферополе

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

Так называемые «зеленые стрелки» были установлены в Крыму в украинский период. Указатель разрешает поворот направо на красный свет, если ничего не мешает движению транспорта. В правилах дорожного движения России такой знак не предусмотрен — для этого на светофорах устанавливаются дополнительные секции.

«В тех местах, где “зеленая стрелка” дает положительный результат и разгружает перекрестки, будут установлены полноценные светофорные секции. В тех местах, где она не нужна, ее просто демонтируют. Это все пройдет в течение месяца-полутора», — рассказал Борисенко.