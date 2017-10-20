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14:39 (мск), источник: РИА Крым

В ГИБДД рассказали, когда заменят «зеленые стрелки» на светофорах в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе «зеленые стрелки», разрешающие поворот на перекрестках вне зависимости от основного сигнала светофора, будут заменены на дополнительные секции в течение ближайших полутора месяцев.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

Так называемые «зеленые стрелки» были установлены в Крыму в украинский период. Указатель разрешает поворот направо на красный свет, если ничего не мешает движению транспорта. В правилах дорожного движения России такой знак не предусмотрен — для этого на светофорах устанавливаются дополнительные секции.

«В тех местах, где “зеленая стрелка” дает положительный результат и разгружает перекрестки, будут установлены полноценные светофорные секции. В тех местах, где она не нужна, ее просто демонтируют. Это все пройдет в течение месяца-полутора», — рассказал Борисенко.

По словам начальника управления ГИБДД, на сегодняшний день на эти цели выделены деньги и определен подрядчик, который выполнит эту работу.

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