Кировский район Петербурга освобождают от самовольно установленных гаражей

В программу были внесены участки:

у дома 165 по проспекту Народного Ополчения;

у дома 49 по улице Лени Голикова;

у дома 65 по проспекту Ветеранов у дома 65.

На всех трех участках установлены по 3 индивидуальных гаража, которые планируется убрать.

Исключены из программы ранее заявленные участки по адресам:

у дома 3, корпус 2 по улице Ивана Черных;

у дома 56, корпус 1 по проспекту Маршала Жукова;

у дома 5 по Огородному переулку.

По этим адресам находилось по одному индивидуальному гаражу, но участки освобождены самостоятельно.

Также исключен из адресной программы индивидуальный гараж у дома 2 по улице Бурцева. Был установлен пользователь гаража, который, как оказалось, является льготником, и ему разъяснили порядок по действующему земельному законодательству. И кроме того, исключено летнее кафе у дома 120 по Ленинскому проспекту, где были расставлены выносные столики. Их тоже убрали самостоятельно.