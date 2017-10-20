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14:25 (мск), источник: Водитель Петербурга

Кировский район Петербурга освобождают от самовольно установленных гаражей

В Кировском районе Петербурга освобождают территорию от самовольно установленных гаражей. На прошедшем 13 октября заседании межведомственной комиссии в адресную программу 2017 года по освобождению земельных участков включили еще три адреса и в то же время несколько адресов были из нее исключены, сообщает администрация района.

В программу были внесены участки:

  • у дома 165 по проспекту Народного Ополчения;
  • у дома 49 по улице Лени Голикова;
  • у дома 65 по проспекту Ветеранов у дома 65.

На всех трех участках установлены по 3 индивидуальных гаража, которые планируется убрать.

Исключены из программы ранее заявленные участки по адресам:

  • у дома 3, корпус 2 по улице Ивана Черных;
  • у дома 56, корпус 1 по проспекту Маршала Жукова;
  • у дома 5 по Огородному переулку.

По этим адресам находилось по одному индивидуальному гаражу, но участки освобождены самостоятельно.

Также исключен из адресной программы индивидуальный гараж у дома 2 по улице Бурцева. Был установлен пользователь гаража, который, как оказалось, является льготником, и ему разъяснили порядок по действующему земельному законодательству. И кроме того, исключено летнее кафе у дома 120 по Ленинскому проспекту, где были расставлены выносные столики. Их тоже убрали самостоятельно.

Работы по освобождению от гаражей земельного участка у дома 165 по проспекту Народного Ополчения были проведены 19 октября, а участок у дома 74 по улице Лени Голикова освободили от имущества неустановленных лиц 29 сентября в рамках действующего контракта — без сохранения годных материалов.

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