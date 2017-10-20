Кировский район Петербурга освобождают от самовольно установленных гаражей

В программу были внесены участки:
На всех трех участках установлены по 3 индивидуальных гаража, которые планируется убрать.
Исключены из программы ранее заявленные участки по адресам:
По этим адресам находилось по одному индивидуальному гаражу, но участки освобождены самостоятельно.
Также исключен из адресной программы индивидуальный гараж у дома 2 по улице Бурцева. Был установлен пользователь гаража, который, как оказалось, является льготником, и ему разъяснили порядок по действующему земельному законодательству. И кроме того, исключено летнее кафе у дома 120 по Ленинскому проспекту, где были расставлены выносные столики. Их тоже убрали самостоятельно.
Работы по освобождению от гаражей земельного участка у дома 165 по проспекту Народного Ополчения были проведены 19 октября, а участок у дома 74 по улице Лени Голикова освободили от имущества неустановленных лиц 29 сентября в рамках действующего контракта — без сохранения годных материалов.