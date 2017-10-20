Защита Нурматова намерена обжаловать отклоненный иск
В пятницу Басманный суд Москвы признал законным отказ в предоставлении временного убежища журналисту «Новой газеты» Худоберди Нурматову.
В пятницу Басманный суд Москвы признал законным отказ в предоставлении временного убежища журналисту «Новой газеты» Худоберди Нурматову.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Защита журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова намерена обжаловать отклонение судом иска к МВД за отказ предоставить ему временное убежище, заявила журналистам адвокат Ирина Бирюкова.
«Мы, конечно, будем обжаловать это решение», — сказала она.
Таким образом, жалобу после ее подачи будет рассматривать Мосгорсуд.
В пятницу Басманный суд Москвы отклонил административный иск Нурматова, которым журналист просил отменить отказ миграционной службы МВД в предоставлении ему временного убежища.
Адвокат Нурматова в суде заявила, что если ее подзащитного депортируют на родину в Узбекистан, то там ему грозят пытки и уголовное преследование.
Узбекский журналист, пишущий под псевдонимом Али Феруз, пытается через суд оспорить отказ МВД предоставить ему временное убежище в России и последовавшее за этим решение выдворить его из страны. Параллельно журналист подал жалобу в Страсбургский суд. Решения суда Нурматов ожидает в центре временного содержания в Москве.